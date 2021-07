Le collier papillon Rs 6000 de la fille de Shah Rukh Khan, Suhana Khan, est un superbe bijou

Suhana Khan, la fille de Shah Rukh Khan, est une star bien connue. La jeune diva termine maintenant ses études postsecondaires à New York et devrait faire ses débuts à Bollywood dans un avenir proche.

Les fans de Suhana sont ravis de voir ses belles images depuis qu’elle a rendu son compte Instagram public.

De temps en temps, l’enfant vedette publiait des images d’elle-même dans de jolies robes, des ensembles moulants, des pulls amples et des t-shirts élégants pour donner à ses jeunes adeptes des conseils de style pour la fête.

En plus de cela, Suhana possède une collection enviable de bijoux.

Suhana portait une chaîne papillon bleue avec des cristaux Swarovski multicolores qui coûtaient environ Rs 5 768 pour une séance photo en 2017.

Suhana a fait la une des journaux en 2017 lorsqu’elle a fait la couverture de Vogue India. Lors d’un événement spécial, son père, SRK, a dévoilé la couverture.

Récemment, l’enfant vedette a partagé une photo franche où on peut la voir danser avec un large sourire sur le visage. Suhana est vêtue d’une robe moulante noire à dos bas et ses cheveux tombent magnifiquement sur ses épaules. L’arrière-plan montre une énorme réplique de la lune rouge et donne une ambiance très astronomique à la photo.

Pour les non avertis, Suhana poursuit maintenant ses études aux États-Unis. Elle est étudiante à la Tisch School of the Arts de New York. Suhana s’est inscrite à l’étude en 2019, mais a passé la majeure partie de 2020 avec sa famille à Mumbai. Pendant le verrouillage induit par Covid-19, elle avait voyagé dans le pays et était restée avec sa famille.