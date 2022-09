Le collier de mode de RBG met en lumière la vente aux enchères caritative pour enfants

WASHINGTON (AP) – Un collier judiciaire en or fait de perles de verre ayant appartenu à la juge Ruth Bader Ginsburg est mis aux enchères au profit d’un organisme de bienfaisance, la première fois que l’un de ses colliers emblématiques sera disponible à l’achat.

La pièce fait partie d’une collection d’environ 100 articles vendus dans une vente aux enchères en ligne qui commence mercredi. Il se termine le 16 septembre, quelques jours seulement avant le deuxième anniversaire de la mort de l’icône libérale à 87 ans.

En plus du collier, les articles mis aux enchères comprennent une paire de lunettes d’opéra de Ginsburg, un marteau en bois et des œuvres d’art accrochées dans son appartement de Washington.

Il y a aussi des objets insolites. Son fils, James, a déclaré dans une interview qu’en parlant de la collection « il est difficile de ne pas mentionner la décoration de gâteau. ” La sculpture fondante a été commandée par des amis pour l’un des anniversaires de la justice et la représente debout dans une robe judiciaire, les bras tendus sur la proue d’un cuirassé surnommé “The Notorious RBG”, le surnom de la justice. Ginsburg a dit que cela lui rappelait un peu une scène du film “Titanic”.

La vente aux enchères comprend également d’autres pièces de mode Ginsburg : un sac à main blanc, un châle, des écharpes et deux ensembles de gants en dentelle résille. Elle a commencé à porter des gants à la fin des années 1990 après avoir subi un traitement contre le cancer du côlon. La juge Sandra Day O’Connor, la première femme juge de la Cour suprême, les a suggérés comme moyen de prévenir la maladie en se serrant la main, mais Ginsburg aimait tellement les gants qu’elle continuait à les porter.

Mais ce sont les colliers de Ginsburg – qu’elle portait sur le banc comme accessoire de sa robe noire – qui étaient son article de mode le plus remarquable. Elle en avait des dizaines, ont dit son fils et sa belle-fille. La famille en a fait don de plusieurs au Smithsonian, dont un noir brillant qu’elle portait sur le banc lorsqu’elle a exprimé sa dissidence dans une affaire. S’exprimant lors d’un événement en 2020, Ginsburg – qui est devenue une figure de la culture pop ces dernières années – a déclaré qu’à l’époque, elle recevait un collier “au moins une fois par semaine” de fans du monde entier.

La vente aux enchères avait initialement été prévue pour inclure deux des colliers de Ginsburg. L’autre, en tissu, était un cadeau de ses clercs. Une devise familiale est cousue à l’intérieur : « Ce n’est pas un sacrifice, c’est une famille ». Mais la famille a déclaré mardi dans un communiqué qu’elle avait décidé de garder le collier et de le prêter de façon permanente à “une institution appropriée où il pourra être exposé à la vue de tous”. La famille n’a pas fourni de détails supplémentaires.

La vente aux enchères est la troisième cette année d’articles appartenant à la justice, et son fils a déclaré que ce serait la dernière. En avril, quelque 150 objets – dont des œuvres d’art exposées par Ginsburg dans sa maison et son bureau – ont permis de récolter plus de 800 000 $ pour le Washington National Opera, l’une des passions de la défunte juge.

Bonhams, qui organise la dernière vente aux enchères, a estimé que le groupe actuel d’objets se vendait pour un total d’un peu moins de 50 000 dollars. En janvier, cependant, une vente aux enchères en ligne de ses livres également menée par Bonhams a rapporté 2,3 millions de dollars, soit près de 30 fois l’estimation de prévente.

Bonhams a déclaré qu’il s’attend à ce que le collier se vende entre 3 000 et 5 000 dollars. Lors de la vente aux enchères de livres précédente, cependant, un exemplaire de la Harvard Law Review de 1957-1958 avec les annotations de Ginsburg s’est vendu pour plus de 100 000 dollars, brisant l’estimation de Bonhams de 2 500 à 3 500 dollars.

Le produit de la vente en cours financera une dotation en l’honneur de Ginsburg au profit de SOS Children’s Villages, une organisation qui soutient les enfants vulnérables du monde entier. La belle-fille de Ginsburg, Patrice Michaels, siège au conseil consultatif de l’organisation. Michaels, compositrice et chanteuse, a déclaré que le marteau mis aux enchères était celui que Ginsburg lui avait donné à utiliser lors de l’exécution d’une composition qu’elle avait écrite sur les dissidences de Ginsburg. Le collier de perles d’or était également celui qu’elle avait choisi dans la collection de Ginsburg.

“Je pensais que c’était littéralement si beau”, a déclaré Michaels. “L’esthétique et la sensation d’être aussi élégante que ma belle-mère m’ont beaucoup plu.”

Jessica Gresko, l’Associated Press