Le colley sourd peut à nouveau rassembler des moutons après avoir appris la langue des signes

Un border collie âgé qui est devenu sourd et a dû arrêter de travailler peut à nouveau rassembler des moutons après avoir appris la langue des signes.

Peggy, neuf ans, a été confiée à la RSPCA lorsque sa perte auditive a empêché ses anciens propriétaires de la garder.

Le border collie Peggy est devenu sourd et a dû arrêter de travailler mais peut désormais rassembler à nouveau des moutons après avoir appris la langue des signes

Chloe Shorten a accueilli Peggy et a promis de la ramener au travail qu'elle aimait

Mais lorsque la responsable du bien-être animal, Chloe Shorten, l’a accueillie, elle est tombée amoureuse et a juré de la ramener au travail qu’elle aimait.

Chloé, 28 ans, et son mari berger Jason, 34 ans, ont commencé à enseigner à Peggy des signaux manuels pour de courtes instructions simples telles que « éloignez-vous », « passez » et « stable » – et le chien est maintenant en plein essor.

Chloé, de Norfolk, a déclaré : « C’est incroyable de la voir avec ce nouveau souffle. Elle est la preuve que vous pouvez apprendre de nouveaux tours à un vieux chien

« Nous savions que Peggy voulait travailler, nous avons donc commencé le long processus pour lui apprendre à rassembler et à travailler sans compter sur des commandes vocales.

« Elle lit nos signaux manuels et notre langage corporel comme un moyen de dire ce que nous demandons. Donc, le pouce en l’air signifie « bonne fille ».

«Elle apprend toujours de nouvelles choses et s’améliore tout le temps.

« L’essentiel pour nous était de pouvoir lui dire qu’elle est une bonne fille et de la rassurer qu’elle ira bien.

Chloé et son mari berger Jason ont commencé à enseigner les signaux manuels à Peggy pour de courtes instructions simples

Chloé a déclaré: «Elle lit nos signaux manuels et notre langage corporel comme un moyen de dire ce que nous demandons. Donc pouce en l'air signifie 'bonne fille'

Chloé a ajouté: « Elle apprend toujours de nouvelles choses et s'améliore tout le temps »

Il a fallu du temps à Peggy pour apprendre et Chloé dit « cela a été tellement gratifiant de savoir qu'elle comprend maintenant nos éloges »

Chloé a déclaré: « Elle n'est pas une poule au printemps, et elle est généralement à la retraite – mais elle adore sortir travailler avec nous et courir dans les champs, aider »

« Il lui a fallu un certain temps pour apprendre que nous l’aimions et pour gagner sa confiance, mais cela a été tellement gratifiant de savoir qu’elle comprend maintenant nos louanges.

«Mais c’est une petite chienne si heureuse.

« Elle n’est pas une poule au printemps, et elle est généralement à la retraite, mais elle adore sortir travailler avec nous et courir dans les champs, aider. »