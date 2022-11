Le collège s’apprête à jouer le jour des élections après le changement de règle de la NCAA

La NCAA permet aux équipes de jouer et de s’entraîner le jour du scrutin après en avoir fait un jour de congé obligatoire au cours des deux dernières années pour permettre aux athlètes de participer à l’engagement civique.

Cette décision a été prise sur la recommandation du Comité consultatif des étudiants-athlètes, qui a appelé à autoriser les athlètes qui sont en saison à avoir des activités le jour du scrutin s’ils bénéficient d’un autre jour de congé dans les 15 jours avant ou après cette date pour des opportunités d’engagement civique.

“Nous avons eu ces discussions pour donner aux athlètes le plus de flexibilité possible”, a déclaré la basketteuse de Wake Forest, Olivia Summiel, qui fait partie de la SAAC. « L’engagement civique ne consiste pas seulement à voter. C’est s’impliquer dans votre communauté. Établir définitivement différentes façons de ce que nous pouvons faire pour y parvenir. Cela laisse aux équipes la flexibilité de combler ce vide.

La règle modifiée a été adoptée en juin. De nombreux athlètes utilisent des bulletins de vote par correspondance.

Il y a 11 matchs de basketball masculin mardi prochain, dont le n ° 8 de l’UCLA qui accueille l’État de Sacramento. Il y a également 10 matchs féminins, y compris un match de chapiteau du n ° 5 du Tennessee visitant le n ° 14 de l’État de l’Ohio.

“Cela a beaucoup à voir avec la disponibilité ici et ce qui a fonctionné pour nous et pour le Tennessee”, a déclaré l’entraîneur de l’Ohio State, Kevin McGuff. “Le nôtre est un match plus tardif (pourboire de 20h30), ce qui donne aux gens beaucoup de temps pour faire leur devoir civique et voter.”

Le premier jour pour que les équipes commencent officiellement à jouer est le lundi. L’Indiana n ° 11 joue également mardi parce que l’équipe masculine joue lundi et l’école ne fait pas de doubles têtes avec les deux équipes. Les Hoosiers ont utilisé le 27 octobre comme jour d’engagement civique.

Wake Forest joue lundi. Summiel a déclaré que son équipe avait prévu une variété d’activités d’engagement civique au cours de la semaine prochaine.

“Nous discutons de la participation à une marche vers l’événement électoral”, a déclaré Summiel. «L’équipe marchera de nos installations sportives à l’église de l’autre côté de la rue où ils s’inscriront pour voter. Nous voulons le faire en équipe et rassembler les gens sur le campus sur notre chemin pour que les gens s’y inscrivent.

Summiel a également déclaré que le département des sports avait un conférencier ce soir-là sur le campus pour toutes les équipes.

Bien qu’il y ait près de deux douzaines de matchs de basket-ball universitaires mardi prochain, la NBA prend sa soirée après que chaque équipe ait joué la nuit précédente. La NBA espère que les équipes utiliseront cette nuit comme une opportunité pour encourager les fans à sortir et à voter, en plus d’amplifier le besoin d’engagement civique.

Il y a 11 matchs dans la LNH le soir des élections, dont trois au Canada. Il y a aussi trois matchs de football universitaire qui se jouent ce soir-là.

___

Basket-ball universitaire féminin AP : https://apnews.com/hub/womens-college-basketball et https://apnews.com/hub/ap-top-25-womens-college-basketball-poll et https://twitter .com/AP_Top25

Doug Feinberg, Associated Press