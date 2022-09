Le Collège Okanagan abaisse ses drapeaux pour la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation – Kelowna Capital News

L’Okanagan College (OC) a abaissé ses drapeaux pour honorer la Journée de la vérité et de la réconciliation jeudi après-midi (29 septembre).

Lors d’une petite cérémonie qui a eu lieu devant l’école, les drapeaux ont été abaissés vers 14 h 15 et le resteront sur tous les campus d’OC de la province le vendredi 30 septembre.

« À l’Okanagan College, notre mission est de pouvoir transformer des vies et des communautés », a déclaré le président de l’Okanagan College, Neil Fassina. « Dans le cadre de cette mission, [we’re] pleinement engagé à s’engager dans la vérité des appels à l’action des commissions de réconciliation.

« Nous reconnaissons la deuxième journée nationale pour la vérité et la réconciliation », a déclaré Fassina. “C’est une journée pour se souvenir de ce qui s’est passé, pour reconnaître le traumatisme et la blessure qui persistent, et pour renouveler nos efforts de décolonisation et d’indigénisation de l’éducation ici à l’Okanagan College.”

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CollègeKelownaOkanaganVérité et réconciliation