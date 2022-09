Ce n’est pas tous les jours que votre école ou collège apparaît dans un magazine haut de gamme pour son histoire et son architecture. Demandez aux étudiants et anciens élèves de La Martinière à Lucknow. La Martinière est une école rénovée qui était auparavant un palais pendant le Raj britannique. L’école a été présentée dans l’un des meilleurs magazines de l’Inde. Pour la catégorie culture et art de vivre, Vogue India a présenté Le Martinière, récemment restauré. Le magazine parlait de l’histoire du palais et de l’œil du major-général Claude Martin, à qui l’on attribue la construction de ce magnifique palais.

Selon Vogue, Claude Martin était un militaire qui a fui Lyon et s’est battu contre les Britanniques. Après que les Français aient perdu leur colonie de Pondichéry en 1761, il s’est enrôlé dans l’armée du Bengale. Lentement, il impressionna le Nawab d’Awadh, Asaf-ud-Duala à Lucknow et devint le «farang le plus riche de l’Inde». Il a ensuite construit ce magnifique palais près des rives de la rivière Gomti.

Lorsque le palais transformé en école est apparu dans un magazine haut de gamme, les étudiants et les anciens élèves de l’école sont devenus gaga. Partageant la nouvelle sur Twitter, un ancien élève a écrit: “Les gars, notre école a été présentée dans Vogue.”

Les gars, notre école a été présentée dans Vogue.

Un autre a écrit: “Mon école vous tous.”

Mon école vous tous.

Alors que Twitterati s’est amusé avec l’infrastructure. L’un des utilisateurs a écrit: «Uff imaginez étudier ici. Cela ne me dérangerait même pas de me réveiller tôt pour cette beauté.

Uff imaginez étudier ici. Cela ne me dérangerait même pas de me réveiller tôt pour cette beauté.

Un autre utilisateur a déclaré: “J’irais à l’école tous les jours si cela ressemblait à ça juste pour les vibrations seules et je romancerais chaque coin et recoin.”

J'irais à l'école tous les jours si cela ressemblait à ça juste pour les vibrations seules et je romancerais chaque coin et recoin.

Quelqu’un a dit: “Omg si j’avais étudié ici, je serais devenu tous les gars que je rêve de devenir à l’âge de 17 ans.”

Omg si j'avais étudié ici, je serais devenu tous les gars que je rêve de devenir à l'âge de 17 ans.

Quelqu’un a également comparé l’école à la célèbre université fictive de Poudlard dans Harry Potter. L’extrait du tweet disait: “Où est cette école en Inde et pourquoi elle ressemble à Poudlard mais en version desi.”

Où est cette école en Inde et pourquoi elle ressemble à Poudlard mais en version desi. C'est tellement joli, ça m'aurait à lui seul motivé à aller à l'école.

Selon le magazine, lorsque Claude Martin a prévu sa mort, il a pris des dispositions pour que son fort soit converti en une école de garçons nommée Collège La Martinière.

