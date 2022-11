Le collège genevois honore les vétérinaires lors de la Journée des anciens combattants – Shaw Local

GENÈVE – Le prélude de « God Bless America », « My Country, ‘Tis of Thee » et « Battle Hymn of the Republic » a été joué devant une foule feutrée vendredi alors que la cérémonie de la Journée des anciens combattants du Geneva Middle School North commençait.

Le gymnase était orné d’étoiles rouges, blanches et bleues, de banderoles et de ballons, tandis que la plupart des élèves s’habillaient des mêmes couleurs pour la reconnaissance des anciens combattants et de leur service.

Les élèves ont rendu hommage aux anciens combattants de leur famille, invitant les grands-pères, les arrière-grands-pères et les tantes à se lever pour être reconnus.

La vétéran de l’armée Lisa Mattingly de Winfield a été honorée lors d’un programme de la Journée des anciens combattants à la Geneva Middle School North le vendredi 11 novembre 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

L’orateur principal, Van C. Stone, un vétéran décoré du Vietnam, a déclaré que c’était sa 19e année de prise de parole au collège pour la Journée des anciens combattants et a annoncé que ce serait sa dernière.

Puis il l’a renversé pour remercier le personnel et les administrateurs de l’école qui invitent les anciens combattants à leur cérémonie.

“Vingt-six ans d’organisation de cet événement”, a déclaré Stone. “C’est mon honneur et mon privilège de présenter ce drapeau, qui, je crois, a volé en Irak, et a été donné à ma fille, qui m’a été donnée. Je l’ai fait graver à Jim Cook et au personnel du Geneva Middle School North, qui ne nous a jamais oubliés.

L’étudiante Molly Hughes joue du tambour lors d’un programme de la Journée des anciens combattants au Geneva Middle School North le vendredi 11 novembre 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

Cook est professeur d’études sociales au collège.

“Au nom de tous les enseignants du département d’études sociales, qui consacrent énormément de travail à toute cette présentation, merci, capitaine Stone”, a déclaré Cook. “Et anciens combattants, nous ne vous oublierons jamais ici à Genève Middle School North.”

En acceptant l’invitation à parler à nouveau au collège, Stone a déclaré qu’il avait réfléchi à la façon dont il était un orateur public depuis plus de 60 ans.

Le vétéran du Vietnam Van Stone prononce le discours d’ouverture lors d’un programme de la Journée des anciens combattants au Geneva Middle School North le vendredi 11 novembre 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

“Pendant 55 de ces années, j’ai eu l’honneur et le privilège de m’adresser à des publics de tout ce grand pays à des occasions rendant hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi le monde dans nos forces armées”, a déclaré Stone. « J’ai servi comme officier de combat de l’infanterie… au Vietnam. J’ai des amis et des fils d’amis dont les noms sont inscrits sur le mur commémoratif du Vietnam. Je pense que nous sommes tous tout à fait conscients que les Américains se battent et meurent pour votre liberté… partout dans le monde depuis plus de 250 ans.

Stone a déclaré à cette époque que “de nombreuses larmes ont été versées par des mères, des pères, des sœurs et des frères, des tantes, des oncles et des grands-parents”.

Owen Schultz, élève de septième année, porte un chapeau militaire lors d’un programme de la Journée des anciens combattants au Geneva Middle School North le vendredi 11 novembre 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

“De nombreux enfants américains ont dû vivre dans un monde qui leur a pris un parent”, a déclaré Stone. « Et pourtant à travers leur chagrin et leur courage, une immense fierté qui s’est développée puis affichée. Et une nation reconnaissante a – et je prie Dieu pour toujours – honorer les sacrifices consentis par nos proches qui ont servi. »

Concernant sa décision de mettre fin à la prise de parole en public, après que Stone ait cité le général McArthur, “Les vieux soldats ne meurent jamais, ils disparaissent simplement”, le public a éclaté d’applaudissements et d’acclamations.

“Et comme de vieux soldats”, a déclaré Stone, “le moment est venu pour moi de disparaître.”

Il a appelé les autres à perpétuer le souvenir des anciens combattants et des héros.

Stone a déclaré que les anciens combattants et les héros peuvent être honorés par des cérémonies, mais aussi en “vivant nos vies comme si ces valeurs avaient été payées par le courage et le sang des autres”.

“Parce que, franchement, mes amis, ils l’étaient”, a déclaré Stone.

Andrea Crosetti de Genève, un vétéran de la Marine, a assisté avec son père, David Hoff Aurora, également un vétéran de la Marine.

Le Geneva Middle School North a organisé un programme de la Journée des anciens combattants le vendredi 11 novembre 2022. (Sandy Bressner – sbressner@shawmedia.com)

“Je pensais que c’était incroyable”, a déclaré Crosetti. « C’était génial pour les enfants de voir tous les anciens combattants et d’honorer ceux-ci et leurs familles. C’était un honneur d’être ici… J’étais très reconnaissant d’avoir reçu l’invitation et que mon père ait pu venir et que nous ayons pu célébrer ensemble.

Crosetti a déclaré qu’elle avait servi sur l’USS Boxer et la Naval Air Station Brunswick Maine. Son père, David Hoff d’Aurora, a servi sur l’USS Erie.

“Je suis fier de ce vieux marin”, a déclaré Hoff, mettant son bras autour de sa fille et la serrant fort. “Et je suis fier de tout le monde pour avoir fait ça.”