Le College Gameday d’ESPN se dirige vers l’État de Jackson

Le College Gameday d’ESPN se dirige vers Jackson Mississippi pour le match de football Jackson State Versus Southern HBCU College.

En 2020, Deion Sanders a pris le poste d’entraîneur-chef à la Jackson State University et rien n’était plus pareil, littéralement. Le look, la sensation et l’énergie à Jackson, Mississippi ne seront peut-être plus jamais les mêmes. Ce n’est pas une mauvaise chose non plus, car cela élève tous les programmes de football universitaire HBCU dans le SWAC. Il y a quelques semaines, lorsque l’entraîneur-chef de l’Alabama State a fait le commentaire Deion “n’est pas SWAC”, Sanders a pris la calomnie et s’est présenté encore plus avec du merch et de la musique issus de l’incident.

ESPN annonce qu’il va rendre visite à Deion Sanders pour le match de Jackson State contre Southern

Deion Sanders a peut-être réussi son coup le plus étonnant à ce jour alors qu’il entraînait à Jackson State. ESPN a annoncé que College Gameday se rendrait dans l’État de Jackson pour son match de samedi contre Southern. Il n’y a vraiment pas plus de prime time que ça. La dernière fois que Gameday a couvert un match HBCU, c’était le grand match 2021 North Carolina Central contre Alcorn State à Atlanta, mais cela n’arrive pas souvent.

Après l’annonce, Deion a mis le signal de la chauve-souris dans le ciel pour que tout le monde soit dehors jeudi lorsque Gameday est arrivé en ville avec des pancartes et tout l’esprit des fans qu’ils peuvent trouver. Bien sûr, Jackson s’est présenté et s’est montré. Jackson State jouera Southern à 13h ce samedi au Mississippi Veterans Memorial Stadium.

Jusque-là, profitez des images de Jackson accueillant ESPN Gameday dans leur ville.