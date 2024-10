Le College GameDay d’ESPN construit par Home Depot visite l’Indiana n°13 et invaincu au cours de la semaine 9 – Un retour à la maison pour l’ancien entraîneur-chef des Hoosiers, Lee Corso

La première émission d’avant-match du football universitaire se rend à Bloomington, dans l’Indiana, pour sa première émission du samedi à IU avec une émission de retour pour Corso et un match à domicile pour McAfee.

Invités spéciaux de la semaine 9 : l’entraîneur-chef de l’Indiana, Curt Cignetti, se joint sur le plateau tandis que le quart de la Navy Blake Horvath se joint à distance, le sélectionneur invité de la semaine 9, l’ancien joueur de baseball de l’IU, Kyle Schwarber.

Les fans arrivant tôt auront la chance de participer au concours de coups de pied de Pat McAfee et d’avoir l’opportunité de gagner 100 000 $ de l’argent de Pat.

ESPN College GameDay construit par Home Depot se rend à Bloomington, Indiana, pour un spectacle de retrouvailles pour Lee Corso avant le match invaincu du Big Ten des Hoosiers avec Washington. La première émission d’avant-match de football universitaire proviendra de la pelouse sud du Memorial Stadium sur le campus de 9 h à midi HE sur ESPN et ESPNU.

Hôte Réception Davisaux commandes de sa 10ème saison, est rejoint au pupitre par Jour de match analystes, dont Lee Corso – Entraîneur-chef d’IU de 1973 à 1982Kirk Herbstreit, Desmond Howardrésident d’Indianapolis et ancien parieur All-Pro des Colts Pat McAfee et Nick Saban. Initié du football universitaire Pete Thamel, analyste de paris sur le football universitaire « Stanford Steve » Coughlin et des journalistes Jen Lada et Jess Sims arrondir le Jour de match casting.

Journée de match universitaire reste sur la bonne voie pour réaliser sa meilleure saison jamais réalisée avec une moyenne de 2,2 millions de téléspectateurs et une hausse de 10 % par rapport à la saison 2023. Le week-end dernier au Texas a marqué la meilleur épisode de la semaine 8 de tous les tempsavec une moyenne de 2,3 millions de téléspectateurs et 3,1 millions de téléspectateurs en dernière heure avec une pointe à 3,8 millions de téléspectateurs.

Afficher les moments forts et les invités

Entraîneurs et joueurs sur Jour de match – Entraîneur-chef de l’Indiana Curt Cignetti sera en direct du set avant le match Big Ten des Hoosiers tandis que le quart-arrière de la Navy Blake Horvath rejoindra le terrain du MetLife Stadium lors des échauffements d’avant-match avant la confrontation avec Notre Dame. Ancien demi de coin de l’État de Washington et Center Grove, actuel chef de la police de l’Indiana Ray Jackson brandira le drapeau Ol’ Crimson à Bloomington samedi devant son fils, Tayven Jackson, obtient son premier départ au QB pour les Hoosiers.

Saban décrit le jeu du quart-arrière de l’Oregon, Dillon Gabriel, et comment il a mené les Ducks au premier rang. Sélecteur d’invités – Ancien joueur de baseball Hoosier et membre de l’équipe championne des Chicago Cubs World Series 2016 Kyle Schwarber rejoint Journée de match universitaire en tant que sélectionneur d’invités de la semaine 9. L’actuel voltigeur gauche des Phillies de Philadelphie et choix de première ronde de la MLB 2014 revient à son alma mater pour la confrontation invaincue des Hoosiers avec Washington.

Le spectacle et les offres sont gratuits pour les fans et l’arrivée anticipée est encouragée pour ces offres exclusives.

Pour obtenir des informations sur place, veuillez visiter Journée de match universitaireLe centre de ICI.

Des invités supplémentaires seront annoncés avant le spectacle de samedi sur Twitter des relations publiques d’ESPN et Journée de match universitairele Twitter de.

Le comte de Corso

L’entraîneur Corso fera sa 420e sélection de couvre-chefs de mascotte lors de son retour dans l’Indiana. L’entraîneur légendaire a passé 10 saisons à la tête du club, de 1973 à 1982. Sa meilleure saison avec les Hoosiers a eu lieu en 1979, lorsqu’il a mené IU à une fiche de 8-4 et à une victoire au Holiday Bowl. En 2010, Corso a été intronisé au Temple de la renommée de l’athlétisme IU.

L’Indiana accueillera Jour de match pour la deuxième fois seulement dans l’histoire du programme. Le premier spectacle était une édition spéciale du jeudi soir lorsque les Hoosiers ont ouvert la saison 2017 contre Ohio State.

Washington fait sa 10e apparition dans l’émission, avec une fiche de 2-7 lors de ses apparitions précédentes. Corso a déjà choisi les Huskies à quatre reprises avec une fiche de 2-2 lors de ces matchs.

Caractéristiques:

Le fardeau est une preuve – La décision de Luther Burden III de rester près de chez lui et de fréquenter l’Université du Missouri a changé le cours du programme de football des Tigres. Jouer à deux heures de sa ville natale de Saint-Louis a également permis au receveur large de devenir un modèle pour la communauté qui l’a élevé. Journée de match universitaire a rejoint Burden à son camp gratuit pour enfants à l’East St. Louis High School, un exemple de la façon dont il redonne. Pete Thamel rapports.

– La décision de Luther Burden III de rester près de chez lui et de fréquenter l’Université du Missouri a changé le cours du programme de football des Tigres. Jouer à deux heures de sa ville natale de Saint-Louis a également permis au receveur large de devenir un modèle pour la communauté qui l’a élevé. Journée de match universitaire a rejoint Burden à son camp gratuit pour enfants à l’East St. Louis High School, un exemple de la façon dont il redonne. rapports. Google lui – L’entraîneur-chef de l’Indiana, Curt Cignetti, dit qu’on le qualifie souvent d’arrogant, d’abrasif et d’arrogant. Mais cette confiance en soi est exactement ce dont l’entraîneur-chef de 63 ans avait besoin lorsqu’il a décidé de quitter son poste d’assistant de l’Alabama pour occuper un poste d’entraîneur-chef à la Division II de l’IUP. Comment cette décision prise il y a 13 ans a-t-elle fonctionné pour Cignetti ? Google-le. Il gagne. Jen Lada rapports.

– L’entraîneur-chef de l’Indiana, Curt Cignetti, dit qu’on le qualifie souvent d’arrogant, d’abrasif et d’arrogant. Mais cette confiance en soi est exactement ce dont l’entraîneur-chef de 63 ans avait besoin lorsqu’il a décidé de quitter son poste d’assistant de l’Alabama pour occuper un poste d’entraîneur-chef à la Division II de l’IUP. Comment cette décision prise il y a 13 ans a-t-elle fonctionné pour Cignetti ? Google-le. Il gagne. rapports. Table ronde du Coach Corso – Bien avant son arrivée Journée de match universitaireLee Corso a été l’entraîneur-chef de l’Indiana pendant une décennie, ayant eu un impact sur d’innombrables joueurs et entraîneurs pendant qu’il dirigeait les Hoosiers. Alors que Corso revient à Bloomington, ses anciens joueurs et son équipe partagent des histoires, des souvenirs et des messages avec l’homme qui compte tant pour tant de personnes. Réception Davis rapports.

Couverture numérique étendue d’ESPN



L’émission sociale et numérique d’avant-match d’ESPN, Compte à rebours pour GameDay présenté par Dr Peppersera en direct de l’Indiana avec les hôtes Christine Williamson, Harry Douglas et Harry Lyles Jr. pour l’arrêt de la semaine 9. L’émission est disponible sur ESPN sur YouTube, Facebook et l’application ESPN à 8h20 chaque semaine.

