Le collège électoral peut-il résister à l’épreuve du temps ?

Lors de l'élection présidentielle de 2000, il y a eu de l'incrédulité, voire de l'indignation, à l'idée qu'un vote populaire ne déterminerait pas le nouveau président élu. Mais la Constitution américaine, Art 2, Sec. 1 prévoit que les électeurs élisent le président et le vice-président :

Chaque État nommera, de la manière que sa législature pourra prescrire, un nombre d’électeurs égal au nombre total de sénateurs et de représentants auquel l’État peut avoir droit au Congrès. . .

Hillary Rodham Clinton, alors Première Dame, sénatrice élue, a inclus dans son discours d’acceptation sa promesse d’éliminer la disposition relative au collège électoral de la Constitution : « Nous sommes un pays très différent de ce que nous étions il y a 200 ans, et je crois fermement que dans une démocratie , nous devons respecter la volonté du peuple et pour moi, cela signifie qu’il est temps de supprimer le collège électoral. »² Ce mois-ci, le candidat démocrate à la vice-présidence, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a déclaré : « Je pense que tous L’un d’entre nous sait que le collège électoral doit disparaître », et déclare que « nous avons besoin d’un vote populaire national ».³

Le Collège électoral vise à empêcher que le pouvoir ne se concentre uniquement sur les grands États et à donner un pouvoir plus équilibré aux petits États. Ce graphique illustre comment cela donne plus de pouvoir de vote aux petits États :

Pourquoi le Collège électoral est-il si controversé ?

Élire un président qui ne remporte pas le vote populaire va susciter la controverse. La disposition relative au collège électoral de la Constitution américaine a suscité la controverse presque dès sa rédaction.

Cette disposition a été utilisée dès la première élection présidentielle de 1789. Il est intéressant de noter que huit électeurs de New York n’ont pas été nommés à temps, et que deux de Virginie et deux du Maryland n’ont pas voté. Le Rhode Island et la Caroline du Nord n’ont envoyé aucun électeur parce qu’ils n’avaient pas encore ratifié la Constitution. Il en résulte qu’un total de vingt-quatre des quatre-vingt-un votes électoraux n’ont pas été exprimés.

Le Collège électoral n’a déterminé le résultat que de deux élections présidentielles précédant les élections de ce millénaire, où le vote populaire avait donné un résultat différent. Rutherford B. Hayes a été élu en 1876 et Benjamin Harrison a été élu en 1888, et aucun des deux n’a remporté le vote populaire. Le président John Quincy Adams n’a pas remporté le vote populaire contre Andrew Jackson en 1824, mais comme aucun des deux n’a obtenu la majorité des voix du collège électoral, la décision est revenue à la Chambre des représentants, qui a élu Adams.

La disposition relative au collège électoral a été modifiée par le 12e amendement à la Constitution en 1804.

L’idée du Collège électoral a été contestée par l’American Bar Association, la qualifiant d’« archaïque » et « ambiguë ».

Deux amendements constitutionnels, proposés en 1997, prévoyaient un second tour si un candidat n’obtenait pas 40 à 50 % des voix, exigeant un second tour entre les deux premiers candidats. Si ces amendements avaient été en vigueur en 1992, lorsque Bill Clinton avait obtenu moins de 50 % des voix, un second tour aurait été déclenché entre Bill Clinton et George Bush.

Le cauchemar de Madison – Factionnalisme

Le factionnalisme est « un certain nombre de citoyens… unis et animés par une impulsion commune de passion… contraire aux droits des autres citoyens ». Madison craignait que ces groupes s’attendent à ce que leurs propres intérêts soient satisfaits aux dépens d’autres intérêts ; ce qui représente une menace pour les intérêts minoritaires écrasants. Dans Le Fédéraliste n°10, Madison a proposé deux approches différentes pour remédier au problème du factionnalisme. Tout d’abord, supprimez ses causes. Mais Madison a expliqué que cela serait « pire que la maladie ». Autrement dit, la base même de notre gouvernement serait menacée si les groupes étaient interdits. Alternativement, Madison a proposé de contrôler les effets du factionnalisme grâce à une forme de gouvernement républicain.

Dans Le Fédéraliste n°10, James Madison a plaidé pour le recours à des représentants lors de l’élection du président afin d’éviter le factionnalisme :

[T]o affiner et élargir les opinions publiques, en les transmettant par l’intermédiaire d’un corps choisi de citoyens, dont la sagesse pourra mieux discerner le véritable intérêt de leur pays, et dont le patriotisme et l’amour de la justice seront moins susceptibles de le sacrifier à des intérêts temporaires ou temporaires. considérations partielles. Avec une telle réglementation, il se peut fort bien que la voix publique, prononcée par les représentants du peuple, soit plus conforme au bien public que si elle était prononcée par le peuple lui-même, convoqué à cet effet.

Madison pensait que les représentants n’étaient pas jugés plus compétents, mais que le système de représentation permettait aux représentants chargés de représenter le peuple de décider des synergies et de la coordination des politiques gouvernementales. Madison fait référence à la « voix publique » à travers les représentants du peuple comme étant « plus conforme au bien public » que si les individus se réunissaient ainsi.

La confiance de Madison dans le peuple est en outre renforcée par sa confiance dans le système républicain, et non dans la vertu individuelle de chaque représentant, lorsqu’il écrit : « Il est en vain de dire que des hommes d’État éclairés seront capables d’ajuster ces intérêts contradictoires et de rendre tous sont au service du bien public. Les hommes d’État éclairés ne seront pas toujours aux commandes. »

Si James Madison et Thomas Jefferson croyaient fermement au fédéralisme, ils soutenaient également la création du Collège électoral. Alexander Hamilton croyait fermement que les représentants possédaient de plus grandes connaissances pour choisir un président et un vice-président que les masses, écrivant : « Un petit nombre de personnes, sélectionnées par leurs concitoyens parmi la masse générale, seront les plus susceptibles de posséder les informations et discernement requis pour une enquête aussi compliquée.

Le Collège électoral résiste-t-il à l’épreuve du temps ?

Le factionnalisme est contrôlé par une république contre une démocratie pure et le Collège électoral soutient une forme de gouvernement républicain. Les affirmations selon lesquelles le système est « archaïque » ne répondent pas à la nécessité de structurer le gouvernement pour éviter les factions qui laissent les petites populations sans voix. Nombreux sont ceux qui pensent que le Collège électoral est essentiel pour donner plus de voix aux États comptant un plus faible nombre d’électeurs individuels ; et pour la même raison, certains pensent que cela rend la situation injuste envers les grands États.¹⁴ Certains soutiennent que le collège électoral a été conçu à l’époque où seuls les hommes blancs propriétaires fonciers étaient autorisés à voter, il doit donc être aboli. Pourtant, nous sommes en mesure d’adapter cette clause, ainsi que d’autres, à mesure que les droits civils se sont élargis et modifiés.

Il est prévisible que les efforts visant à abolir le Collège électoral se poursuivront, mais jusqu’à présent, il a résisté au changement, ce qui pourrait apporter une stabilité au processus fédéral.

