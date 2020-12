Cette image publiée par Newsmax montre Greg Kelly, une ancienne personnalité de la filiale de Fox à New York qui est le diffuseur le plus raffiné de Newsmax. (Newsmax via AP)

NEW YORK (AP) – La nouvelle star de Newsmax, Greg Kelly, a cherché à rallier les partisans du président Donald Trump après que le vote de lundi au collège électoral a confirmé la défaite de leur héros face au président élu Joe Biden.

«Mes compagnons déplorables», dit-il, «ce n’est pas fini.»

En continuant à soutenir les accusations infondées de fraude électorale du président, Kelly n’est en aucun cas la seule au sein d’une infrastructure médiatique qui lutte pour la loyauté des partisans de Trump. Il ne parle pas pour tous, cependant, et un changement vers la préparation d’un monde post-Trump prend lentement de l’ampleur.

Geraldo Rivera a offert un amour dur après le discours télévisé national de Biden lundi soir, disant à son auditoire Fox News Channel que «c’est fini».

Le Wall Street Journal a écrit que Trump et les républicains «peuvent aider le pays et eux-mêmes en reconnaissant le résultat et en passant à autre chose». En ligne mardi, Breitbart News a raconté l’histoire du gouverneur du Maryland, Larry Hogan, en disant que les républicains qui n’accepteront pas les résultats des élections «nous embarrassent». Une seule des 15 histoires sur la page d’accueil du site de Dan Bongino concernait l’élection.

Les sondages illustrent le choix difficile imposé par le refus de Trump de concéder.

Un sondage CBS News-YouGov publié cette semaine a révélé que 82% des électeurs de Trump ne pensaient pas que Biden était le vainqueur légitime de l’élection. De même, un sondage Fox News a révélé que 77% des électeurs de Trump pensent que leur candidat a effectivement gagné.

Donc, si le succès en tant que personnalité médiatique dépend de ce public, leur dites-vous la vérité ou ce qu’ils veulent entendre?

«Ce n’est peut-être pas la réponse éthique, mais en termes d’affaires? Vous leur dites ce qu’ils veulent entendre », a déclaré Nicole Hemmer, professeur à l’Université de Columbia et auteur de« Messagers de la droite: les médias conservateurs et la transformation de la politique américaine ».

Tout au long de l’ère Trump, les conservateurs qui se sont opposés au président ont généralement perdu leurs plates-formes médiatiques tandis que les voix pro-Trump ont augmenté, a-t-elle déclaré.

Comme souvent indiqué par Rush Limbaugh, de nombreuses voix des médias conservateurs se considèrent comme des artistes, même si les auditeurs les traitent comme des sources d’information, a déclaré Brian Rosenwald, auteur de «Talk Radio America» et chercheur en résidence à l’Université de Pennsylvanie.

Le public est leur première fidélité, a-t-il déclaré.

«Alors que les médias conservateurs proliféraient, cela a mis beaucoup plus de pression sur les hôtes pour qu’ils se déplacent vers la droite et adoptent la politique de guerre», a déclaré Rosenwald. «S’ils ne le font pas, ils sont accusés de se vendre. C’est une entreprise. »

Hemmer a déclaré qu’elle s’attend à ce que le vote du collège électoral commence à déplacer le récit de «l’élection est indécise» à «l’élection a été volée».

La difficulté de cette transition était évidente dans la couverture du vote du collège électoral.

Newsmax, surfant sur une vague de popularité retrouvée grâce en partie à la promotion de Trump, a résisté à la convocation de l’élection de Biden, ce qui a rendu cela significatif lorsque le présentateur John Bachman a mentionné à deux reprises Biden comme le président élu.

Certains collègues ont eu du mal avec cette idée: l’hôte Chris Salcedo a évoqué une «administration potentielle de Biden». Avec la réunion du Congrès le 6 janvier pour compter officiellement le vote du collège électoral, Kelly a déclaré: président élu jusque-là.

CNN l’a traité comme une deuxième soirée électorale, en gardant à l’écran un décompte des votes du collège électoral. Dana Bash a déclaré que c’était un événement de routine et couvert comme ça dans le passé, mais la position de Trump a rendu nécessaire d’être plus agressif.

Fox News Channel, comme d’autres chaînes de télévision par câble et de diffusion, a diffusé le discours du soir de Biden en direct. Le vote du collège électoral a conduit le journal télévisé de Bret Baier, ce qui n’était pas acquis compte tenu du début des vaccinations contre le COVID-19 lundi.

Pendant ce temps, le journal télévisé d’une heure du présentateur de jour Bill Hemmer ne mentionnait même pas le Collège électoral. L’assistant de Trump, Stephen Miller, a été invité sur «Fox & Friends» à appeler «les héros à agir et à faire ce qu’il faut» et à accorder au président un deuxième mandat.

Ensuite, il y a, comme Kelly, les vrais croyants. Maria Bartiromo a déclaré lundi sur Fox Business Network qu ‘ »une source d’informations me dit que le président Trump a en fait remporté les élections. » Lou Dobbs a cité «des cris de fraude venant de presque tous les coins du pays». Sean Hannity de Fox News Channel a déclaré que quiconque ne «s’incline pas devant les décrets électoraux» fera face à la colère de la foule médiatique.

Il était cependant remarquable que, bien que Tucker Carlson ne trouve pas de pénurie de choses pour lesquelles critiquer Biden, il n’a pas parlé des résultats des élections.

L’idée que Trump a été volé n’est pas susceptible de disparaître. Mais ce n’est pas une stratégie commerciale à long terme et «je pense aussi que ce n’est pas très intéressant sur le plan rédactionnel», a déclaré Steve Krakauer, qui publie le bulletin conservateur de Fourth Watch et produit des podcasts pour Megyn Kelly.

Fox ferait mieux de s’imposer comme un contrôle sur l’administration Biden, tout comme MSNBC et CNN l’ont fait pour Trump, a déclaré Krakauer.

Fox semble mieux positionné pour maintenir son leadership, malgré un boomlet des notations post-électorales chez Newsmax, car il dispose de capacités d’information beaucoup plus robustes que ses concurrents pour un public conservateur, a-t-il déclaré. Un sondage du Pew Research Center publié mardi suggère également des limites au mécontentement à l’égard de Fox qui a été exprimé par certains fans de Trump. Les républicains qui ont déclaré que Fox était une source majeure de leurs nouvelles électorales avaient une meilleure impression de la couverture du réseau que ceux qui avaient un régime plus médiatique.

Peu importe comment les choses bougent, les experts ne s’attendent pas à ce que ce soit joli pour Biden.

« Il n’y a pas d’appétit pour même reconnaître la victoire de Biden, encore moins de travailler avec lui », a déclaré Nicole Hemmer. «Toutes les structures d’incitation encouragent désormais plus de radicalisme, plus de conspirations, plus d’obstruction. Ainsi, bien que le mois dernier ait été remarquablement corrosif, il sera probablement dépassé dans un avenir pas trop lointain.