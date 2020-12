Les 55 votes du collège électoral de Californie ont officiellement poussé le démocrate Joe Biden à franchir la ligne d’arrivée de l’élection présidentielle américaine, sur la base des résultats du vote populaire très contesté du 3 novembre.

Les médias grand public ont proclamé Biden vainqueur il y a plus d’un mois, après avoir devancé le président Donald Trump dans quatre États du champ de bataille la nuit suivant les élections, grâce à un grand nombre de bulletins de vote par correspondance. Le vote de lundi au Collège électoral officialise ces résultats, alors que des listes d’électeurs désignés par les États pour valider les résultats du vote populaire se sont réunies à travers les États-Unis.

En vertu de la Constitution américaine, les États ont désigné des électeurs pour exprimer leur part des voix à la présidence, qui sont ensuite officiellement comptabilisées par le Congrès au début de janvier et certifiées comme légitimes. Le nouveau président, ou réélu, prête ensuite serment le 20 janvier.

Trump et sa campagne ont contesté les résultats du vote dans plusieurs États, soulignant des irrégularités telles que des modifications arbitraires des règles ou des procédures appliquées de manière capricieuse, mais ont été repoussés par des responsables locaux et étatiques qui ont quand même certifié le total des votes. La Cour suprême des États-Unis a refusé la semaine dernière d’entendre un procès contestant la conduite des élections en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin, affirmant que l’État n’avait pas « permanent » faire cela.

Alors que les médias traditionnels qualifiaient leurs plaintes de « sans fondement » et les médias sociaux les ont signalés comme « contesté, » les républicains semblent continuer à se présenter aux élections, alors que le parti tentait de faire en sorte que les électeurs «alternatifs» obtiennent une liste de votes de la CE de Trump en Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nevada, en Pennsylvanie et au Wisconsin.

Officiellement, le résultat du collège électoral de 2020 était l’image miroir de la victoire de Trump sur Hillary Clinton en 2016, lui donnant 232 voix contre 306 pour Biden. Bien que le président républicain en exercice ait reçu 11 millions de voix de plus qu’en 2016, Biden – qui n’a pas fait beaucoup de campagne et a refusé de répondre à des questions sur sa politique, son programme ou ses scandales – aurait lui-même obtenu plus de 80 millions de voix, le plus grand nombre de candidats aux États-Unis. l’histoire.

