Dans le signe peut-être le plus révélateur que le Parti républicain du président Trump a reconnu sa perte, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY), a félicité Joe Biden au Sénat mardi, alors même que Trump continue de pousser les théories du complot sur la fraude électorale.

«Nous avons un président qui sera assermenté le 20 janvier. Le Collège électoral a pris la parole », a déclaré McConnell. «Alors aujourd’hui, je tiens à féliciter le président élu Joe Biden. Le président élu n’est pas étranger au Sénat et il s’est consacré au service public pendant de nombreuses années. McConnell a ajouté qu’il avait hâte de terminer les 36 derniers jours en force avec le président Trump.

McConnell a également fait l’éloge du vice-président élu Kamala Harris (D-CA), son collègue sortant au Sénat. «Au-delà de nos différences, tous les Américains peuvent être fiers du fait que notre pays a pour la toute première fois une vice-présidente élue», a-t-il déclaré.

McConnell a été battu du jour au lendemain par le président russe Vladimir Poutine, qui a également attendu six semaines après le jour du scrutin pour féliciter Biden pour sa victoire.

Lundi, les électeurs ont voté pour le président du Collège électoral, finalisant la victoire de Biden. Immédiatement après, plusieurs des principaux alliés de Trump au Sénat – dont Lindsey Graham (R-SC) et Mike Braun (R-IN) – ont commencé à qualifier Biden de «président élu» pour la première fois.

Le caucus républicain du Sénat a apparemment été plus respectueux de la réalité que ses homologues à la Chambre, cependant. La semaine dernière, 126 républicains de la Chambre ont signé un procès au Texas visant à rejeter des votes dans quatre États que Joe Biden a portés; Michigan, Wisconsin, Géorgie et Pennsylvanie. Alors que la Cour suprême a rapidement rejeté l’affaire, les deux meilleurs républicains de la Chambre, les représentants Kevin McCarthy et Steve Scalise, ont tous deux signé.

Trump, quant à lui, a commencé son mardi de sa manière erratique typique, retweetant des appels à emprisonner le gouverneur républicain et secrétaire d’État de Géorgie, ainsi que Ron Watkins, un ancien administrateur de 8kun et un grand promoteur de la théorie du complot QAnon.

«Le président Trump… est un homme vraiment bon. Il n’aime pas vraiment renvoyer les gens. Je parie qu’il n’aime pas mettre les gens en prison, en particulier les «républicains» », lit-on dans un tweet de Lin Wood, l’un des avocats de Trump dans ses tentatives d’annuler les résultats des élections, lui-même un des principaux partisans de QAnon. « Il a donné @BrianKempGA & @GaSecofState toutes les chances de réussir. Ils ont refusé. Ils iront bientôt en prison.

Kemp et Raffensperger, tous deux républicains approuvés par Trump avant leurs élections de 2018, auraient rejeté les demandes du président et des responsables du GOP d’annuler la victoire de plus de 12000 voix de Biden dans l’État de Peach.

Les attaques de Trump contre des responsables républicains en Géorgie pourraient compliquer les efforts du parti pour remporter deux scrutins au Sénat le 5 janvier, ce qui pourrait déterminer quel parti contrôle la chambre. Certains républicains – y compris Wood – ont appelé à boycotter le vote des sénateurs sortants du GOP. David Perdue et Kelly Loeffler s’ils ne soutiennent pas les conspirations de Trump sur une élection volée.

«D’énormes preuves affluent sur la fraude électorale. Il n’y a jamais rien eu de tel dans notre pays! Atout tweeté, peu de temps après le discours de McConnell.

D’énormes preuves affluent sur la fraude électorale. Il n’y a jamais rien eu de tel dans notre pays! – Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 décembre 2020

