Le collège de Kelowna envisagé comme nouvelle école secondaire de Glenmore

L’École Dr. Knox Middle School est maintenant considérée comme la prochaine école secondaire à Kelowna.

Cette révélation est survenue mercredi lors de la réunion du comité de planification et des installations des écoles publiques de Central Okanagan, en réponse à une question de Susan Bauhart, présidente de la Central Okanagan Teachers Association, lors du débat sur le plan d’immobilisations quinquennal proposé pour le district scolaire.

Bauhart a déclaré que sa compréhension était qu’une nouvelle école secondaire sur le site Apple Bowl appartenant au district scolaire était une priorité absolue, mais a noté que cela n’apparaissait pas sur la soumission du plan d’immobilisations.

« J’étais juste curieux de savoir pourquoi cela ne figurait plus sur la liste », a déclaré Bauhart.

Rob Drew, directeur des opérations du district scolaire, a répondu qu’il ne figurait pas sur la liste parce que le ministère de l’Éducation et de la Garde d’enfants avait approuvé le financement d’un plan de conception conceptuelle pour une nouvelle école sur le site plus tôt cette année, ouvrant la voie vers la construction éventuelle. une nouvelle école.

Cependant, Drew a ajouté que les projections initiales ont conclu que le site est mieux adapté pour un collège de 600 à 800 élèves plutôt qu’une école secondaire, ce qui a provoqué un changement vers le concept de réorientation du Dr Knox Middle comme une meilleure option d’école secondaire des deux. la taille et l’emplacement géographique du site de l’école.

Le plan d’immobilisations quinquennal proposé a également identifié une nouvelle école intermédiaire pour la région de Wilden comme la principale priorité de financement des immobilisations des nouvelles écoles.

L’administratrice Chantelle Desrosiers, présidente du comité de planification et des installations, a déclaré à Black Press qu’un plan visant à rechercher un financement pour deux écoles intermédiaires au cours des cinq prochaines années reflète le taux d’inscription de 132% actuellement pour les écoles le long du corridor Glenmore, et la ville. la population devrait continuer à augmenter.

À un moment donné, a déclaré Desrosiers, pour que la réutilisation fonctionne, le Dr Knox Middle aurait besoin de certaines mises à jour, notamment en plus des ressources de classe de laboratoire.

L’école a récemment vu l’achèvement d’une mise à niveau du bâtiment pour son statut actuel de collège.

Cette révélation est intervenue au milieu d’un long débat sur le statut du plan d’immobilisations de Rutland Middle School, passant d’une catégorie de remplacement d’école à une catégorie d’ajout d’école.

Kaylyn Martin, présidente du conseil consultatif des parents de RMS, a déclaré avoir entendu la déception des parents de RMS au sujet du changement de désignation des dépenses en capital depuis qu’il a été rendu public dans les médias la semaine dernière.

Martin a déclaré que les parents attendaient depuis 20 ans le remplacement de Rutland Middle par une nouvelle école, estimant que leur sentiment d’urgence collective était continuellement ignoré au ministère de l’Éducation et de la Garde d’enfants.

« En tant que parent, je suis frustré », a déclaré Martin. « Je suis diplômé de cette école et maintenant mes enfants vont dans cette même école et rien n’a changé. »

Reg Volk, un enseignant à la retraite, a également expliqué lors de la réunion pourquoi Rutland est constamment négligé, citant la difficulté d’obtenir des terres dans la réserve de terres agricoles libérées pour servir de site scolaire, étant donné que trouver un site pour un nouveau Rutland Middle a été un défi pour le district scolaire au cours des deux dernières décennies.

« Cela ne semble pas être un problème pour obtenir des terres hors de l’ALR pour un développement industriel ou (résidentiel), mais nous n’arrivons pas à obtenir un site scolaire à Rutland », a déclaré Volk.

«Ils semblent être capables de construire ces Taj Mahals dans la Mission. Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir une nouvelle école à Rutland ? »

Il a suggéré que le conseil scolaire pourrait se faire plus entendre dans la communauté au sujet du remplacement de RMS, tout en notant également que les députés locaux Norm Letnick et Renee Merrifield devraient faire de même à Victoria et l’absence de tout soutien vocal de l’hôtel de ville de Kelowna.

Kevin Kaardal, surintendant/PDG des écoles publiques du centre de l’Okanagan, a déclaré que RMS a été au centre du financement des immobilisations scolaires des districts scolaires au cours des deux dernières décennies.

« Mais cela n’a pas fonctionné, nous pensons donc que ce changement de classification du capital présentera une meilleure opportunité d’obtenir un financement », a-t-il déclaré.