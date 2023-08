Le College Board indique à TikTok et Facebook vos scores SAT

De nombreux étudiants n’ont pas le choix de travailler avec le College Board, la société qui administre le test SAT et les examens Advanced Placement. Une partie de cette relation implique une longue histoire de problèmes de confidentialité. Tests par Gizmodo trouvé si vous utilisez certains des outils pratiques promus par le site Web du College Board, l’organisation envoie des détails sur vos scores SAT, GPA et d’autres données à Facebook, TikTok et une variété de entreprises.

Gizmodo a observé le site Web du College Board partageant des données avec Facebook et TikTok lorsqu’un utilisateur remplit des informations sur ses scores GPA et SAT. Quand ce journaliste a utilisé les outils de filtrage de recherche du College Board pour trouver des collèges susceptibles d’accepter un étudiant avec une moyenne pondérée cumulative de C+ et un score SAT de 420 sur 1 600, le site faites-le savoir aux sociétés de médias sociaux. Qu’il soit étudiant réussit ses tests ou en difficulté Facebook et TikTok obtiennent les détails.

Le College Board partage ces données via « pixels » technologie de suivi invisible utilisée pour faciliter la publicité ciblée sur des plateformes telles que Facebook et TikTok. Les données sont partagées avec des identifiants d’utilisateur uniques pour identifier les étudiants, ainsi que d’autres informations sur la façon dont vous utilisez le site du College Board.

Les organisations utilisent des pixels et d’autres outils pour partager des données afin de pouvoir envoyer des publicités ciblées aux personnes qui utilisent leurs applications et sites Web sur d’autres plateformes, telles que Google, Facebook et TikTok.

« Nous ne partageons pas les scores SAT ou les GPA avec Facebook ou TikTok, ni avec tout autre tiers utilisant des pixels ou des cookies », a déclaré un porte-parole du College Board. « En fait, nous n’envoyons pas n’importe lequel informations personnellement identifiables (PII) via nos pixels sur le site. De plus, nous n’utilisons pas les scores SAT ou GPA pour aucun ciblage.

Après avoir reçu ce commentaire, Gizmodo a partagé une capture d’écran du College Board envoyant des GPA et SAT obtient des scores sur TikTok en utilisant un pixel. Le porte-parole a ensuite reconnu que le site Web du College Board partage effectivement ces données.

« Les pixels sont simplement un moyen de mesurer l’efficacité de la publicité du College Board », a déclaré le porte-parole. « Si un étudiant utilise l’outil de recherche universitaire sur CB.org, il peut ajouter une plage de scores GPA et SAT aux filtres de recherche. Ces valeurs sont transmises au pixel, non pas parce que nous avons configuré le pixel de cette façon, mais parce que c’est ainsi que le pixel fonctionne.

Le porte-parole a souligné qu’aucune information personnelle identifiable n’est partagée à l’aide de pixels ou de cookies. Nos tests n’ont pas montré le College Board partage des informations telles que des noms ou des numéros de téléphone, qui entrent dans la catégorie des informations personnelles . Cependant, les pixels et les cookies contiennent généralement des chaînes uniques de lettres et de chiffres destinées à identifier et suivre les utilisateurs. Depuis des années, les experts soutiennent et démontrent que cela pose des risques pour la vie privée et est loin d’être anonyme.

Ce type de partage de données est courant sur Internet. Par exemple, Gizmodo a trouvé 28 000 applications envoyant des données TikTok en mars, un chiffre qui sous-estime probablement l’empire réel de la société en matière de collecte de données. En décembre 2022, une enquête a révélé qu’Amazon, FBI.gov et 70 000 autres sites Web envoyant des données utilisateur à Twitterla société désormais connue sous le nom de X.

Cependant, de nombreux défenseurs de la vie privée ont soutenu que le College Board et les entreprises qui traitent des données sur les étudiants et les mineurs devraient être soumis à des normes plus strictes, en particulier lorsque bon nombre de ces services sont pratiquement obligatoires dans le système éducatif américain.

Le College Board a une histoire longue et troublée en matière de confidentialité des étudiants. En 2018 et 2019, l’organisation était surpris en train de vendre des données sur les étudiantsy compris les noms des candidats au test SAT, pour aussi peu que 47 cents pièce. Une enquête en 2020 par ce journaliste trouvé pratiques similaires de partage de donnéesdans lequel le College Board a informé Google, Facebook et de nombreuses autres sociétés de presque tout ce que vous faisiez sur le site Web de l’entreprise.

À l’époque, cela violait les engagements explicites que le College Board avait pris envers les utilisateurs, notamment le « Student Privacy Pledge », un engagement volontaire entre entreprises de technologie éducative. En signant l’engagement, le College Board a promis de ne pas « utiliser ou divulguer les informations sur les étudiants collectées par l’intermédiaire d’un service éducatif/scolaire (qu’il s’agisse d’informations personnelles ou autres) à des fins de ciblage comportemental de publicités destinées aux étudiants ».

Depuis lors, le College Board semble avoir supprimé les références à l’engagement de confidentialité des étudiants de son site Web et n’est plus répertorié comme signataire.

Le porte-parole du College Board a déclaré que l’entreprise utilise les données des étudiants, avec autorisation, pour aider les étudiants à accéder et à réussir à l’université. « La transparence fait partie de nos principes clés en matière de confidentialité des données », a déclaré le porte-parole, fournissant un lien vers le site Web de l’entreprise. politique de confidentialité.

Si vous voulez atteindre l’enseignement supérieur aux États-Unis, le College Board est difficile à éviter. L’organisation rédige et administre le test SAT et les examens Advance Placement (AP), que les étudiants passent pour obtenir des crédits universitaires et renforcer leurs candidatures. Le College Board organise également des tests standardisés passés par des enfants dès la maternelle et rédige essentiellement le programme de certains districts scolaires.

Le College Board, aussi puissant que une institution gouvernementale à certains égards, est une organisation à but non lucratif. Mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas rentable pour ceux qui le gèrent. Selon les formulaires d’impôt14 des 17 dirigeants du College Board ont gagné plus de 300 000 $ en 2021. Ensemble, le PDG David Coleman et le président Jeremy Singer ont gagné 1 782 254 $.

La bibliothèque publicitaire de TikTok montre que le College Board a couru un certain nombre d’annonces sur la plateforme à l’automne 2022, mais TikTok ne révèle pas si ces publicités ciblaient ou non les étudiants à l’aide de données collectées à partir de pixels.