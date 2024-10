Le collectionneur Kiran Nadar parle de l’art indien et de la construction de musées

« Je n’ai jamais eu de formation artistique formelle : j’ai simplement appris au fur et à mesure », explique le collectionneur et philanthrope indien Kiran Nadar. Sa vaste collection d’art sud-asiatique compte désormais 15 000 pièces, dont une petite sélection est présentée dans une grande exposition au centre culturel Barbican de Londres.L’institution imaginaire de l’Inde : l’art 1975-1998.

Dans la maison londonienne de Nadar, un élégant appartement situé dans un bâtiment classé donnant sur Regent’s Park, un mur est dominé par une peinture de chevaux de MF Husain – souvent surnommé le « Picasso de l’Inde » – tandis que, sur un autre mur, une peinture de Manjit Bawa. montre un flûtiste jouant devant un groupe de vaches grises. De petites sculptures d’Henry Moore sont disséminées sur les tables et un magnifique meuble en ivoire marqueté se dresse près de la porte.

Nadar, vêtue d’une robe fluide verte, rose et orange, est détendue, amicale et ouverte alors que nous nous asseyons pour parler de la façon dont elle a commencé à collectionner, de sa philanthropie et du nouveau musée qu’elle ouvre à Delhi.

« Bhavna » (2000) de Manjit Bawa. Ce n’est qu’après avoir acheté l’œuvre de Bawa que Kiran Nadar s’est « galvanisé » en tant que collectionneur. © Avec l’aimable autorisation de l’artiste et du musée d’art Kiran Nadar. Photo de Lydia Goldblatt pour le FT

Sa collection a commencé une fois qu’elle s’est mariée. Après avoir étudié la littérature anglaise à l’université en Inde, Nadar a rencontré son mari, Shiv Nadar, le milliardaire fondateur de la société indienne HCL Technologies, alors qu’elle travaillait dans la publicité et qu’il était client. « Mon premier achat d’art majeur a consisté en deux œuvres de MF Husain pour notre maison. En fait, on lui a demandé d’en peindre une, mais il nous en a apporté deux, nous les avons donc gardées. Et puis j’ai acheté un nu masculin graphique, « Runners » (1982), de Rameshwar Broota – mon mari était horrifié ! J’étais un peu découragé et je lui ai dit que nous devions aller au studio et nous excuser. [for changing our minds]mais quand il a rencontré l’artiste, il m’a dit que j’avais raison d’avoir le tableau. Et il se trouve encore aujourd’hui dans son bureau.

Mais ce n’est qu’après avoir acheté l’œuvre de Manjit Bawa qu’elle s’est « galvanisée » : « Je n’ai jamais vraiment pensé que je collectionnais, je voulais juste acquérir. Mais ensuite, nous avons atteint un stade où nous n’avions plus d’espace mural et je me contentais de les ranger. Ce n’était même pas un stockage officiel, c’était au sous-sol. J’ai réalisé que c’était un peu inutile de les laisser comme ça.

Kiran Nadar est assise devant un tableau sans titre de MF Husain des années 1960 chez elle à Regents Park. © Lydia Goldblatt

En 2010, elle avait acquis 500 œuvres, elle a donc décidé de créer un espace pour les montrer, le Kiran Nadar Museum of Art (KNMA) — d’abord sur le campus HCL de Noida, dans l’Uttar Pradesh, puis au South Court Mall de New Delhi, soutenu par par la Fondation Shiv Nadar. Un vaste nouveau musée, conçu par Adjaye Associates, ouvrira sur un site de 100 000 mètres carrés juste en face de l’aéroport international Indira Gandhi de New Delhi en 2026 ou 2027.

Je l’interroge sur le choix de l’architecte ghanéen-britannique David Adjaye pour son nouveau musée. Depuis que cette décision a été prise en 2019, Adjaye a été accusé d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel et de promotion d’une culture de travail toxique, selon une enquête publiée l’année dernière par le Financial Times, allégations qu’il a niées.

« Le choix [of Adjaye] a été faite par un jury. . . ce qui a réduit les candidats à six, sur les 60 initiaux. Et Adjaye a été le grand vainqueur », explique Nadar. (Un communiqué de presse de 2019 indiquait qu’il y en avait cinq sur la liste restreinte sur 47 candidats.) « À ce stade, nous n’avions absolument aucune idée de la vie personnelle de David et nous avions payé environ les deux tiers de notre engagement. Nous continuons donc à travailler avec Adjaye Associates et David ne sera impliqué en tant que personne dans aucun de nos projets, jusqu’à ce que nous soyons à l’aise. C’est comme ça aujourd’hui.

« Off Lamington Road » (1986) de Gieve Patel, une scène classique de la vie des rues de Mumbai © Courtesy Galerie Mirchandani + Steinruecke et Kiran Nadar Museum of Art

Alors que sa collection se concentrait sur les œuvres du Bombay Progressive Artists’ Group, un collectif d’artistes basé à Mumbai synthétisant l’histoire de l’art indien et le modernisme européen à partir de 1947, elle a également acheté de l’art contemporain : « J’ai acheté à des prix énormes. Puis le krach est arrivé et aujourd’hui encore, certaines œuvres n’ont pas atteint le prix que j’avais payé à l’époque. Ce « krach », spécifiquement dans l’art indien, a eu lieu en 2006-2007 et a été alimenté par la spéculation et la création de fonds artistiques. Les prix ont continué à baisser au cours des années suivantes, dans certains cas, comme elle le dit, pour ne jamais se redresser.

« Nous souhaitons que l’art indien bénéficie d’une plus grande reconnaissance internationale », dit-elle. KNMA a financé en partie le pavillon indien à la Biennale de Venise en 2019 (seulement la deuxième fois que le pays en organise une) et y a organisé cette année une rétrospective de MF Husain. « L’Inde est un pays tellement important. Chaque pays a son pavillon [at the Biennale] et nous devrions aussi le faire ; s’il n’y a pas d’espace dans les Giardini, il doit y avoir un autre espace important [the Biennale organisers] peut nous donner. Je pense qu’à la prochaine Biennale, l’Inde aura son propre espace.

Une paire de lions en ébène (1848) sur une table en miroir dans la maison de Nadar au centre de Londres © Lydia Goldblatt pour le FT Détail de « Mayz » (Tableau), (2018) de Rasheed Araeen, dans la maison londonienne de Kiran Nadar © Avec l’aimable autorisation de l’artiste et du musée d’art Kiran Nadar. Photo de Lydia Goldblatt pour le FT

Outre l’art indien, la collection de Nadar comprend des noms occidentaux : elle mentionne Antony Gormley, Olafur Eliasson et William Kentridge, ainsi que des artistes de la diaspora sud-asiatique tels que Shahzia Sikander, Anish Kapoor et Raqib Shaw.

L’art n’est pas sa seule passion. « Je suis en fait très multidimensionnel ! » s’exclame-t-elle en agitant la main en l’air. Elle est l’une des plus grandes joueuses de bridge indiennes et représentera son pays aux Jeux mondiaux de bridge à Buenos Aires cette année.

«Mild Terrors II» (1996) de CK Rajan © Avec l’aimable autorisation de l’artiste et du Kiran Nadar Museum of Art, New Delhi

Je ramène la conversation sur l’avenir de sa collection. « Pour l’instant, c’est financé par la fondation, mais il y aura une dotation. Je ne peux pas être ici pour toujours, et je ne peux pas le laisser entre des mains où il ne servira à rien : nous veillerons à ce que ce soit très, très professionnel.

‘The Imaginary Institution of India: Art 1975-1998′ se déroulera jusqu’au 5 janvier. barbican.org.uk