Le collectif Blackyard lance une révolution de l’amour-propre

Cette communauté Black Queer lance une révolution de l’amour-propre

Le Blackyard Collective permet aux personnes qui se remettent d’une addiction de se présenter telles qu’elles sont.

par Delano Burrowes

Publié le 13 février 2024

Vingt-cinq homosexuels noirs marchant dans une rue de Provincetown attirent l’attention des célébrités. La ville touristique du Massachusetts est un pays des merveilles étrange et également très blanc, alors les bouches étaient grandes ouvertes et les yeux plissés alors que les spectateurs essayaient de comprendre qui nous étions et pourquoi nous étions là.

J’étais ennuyé de les voir nous regarder – et particulièrement irrité par leurs commentaires sexualisés. Mais je me suis surpris à ne pas être en colère. Ce n’est que plus tard, dans notre maison d’hôtes, que j’ai compris pourquoi je n’étais pas en colère. Malgré les regards laids, nous étions vus selon nos conditions.



Nous étions bruyants, noirs et sans vergogne queer. Nous nous présentions et nous montrions malgré notre conditionnement selon lequel l’amour et l’acceptation signifiaient réduire ces parties de nous-mêmes.

«C’était comme si nous étions dans un cirque», m’a raconté José à propos de cette journée. “Mais c’était aussi un pouvoir, comme une invasion radicale.”

C’était en 2021, lors d’une retraite d’un week-end avec un groupe de personnes queer noires en convalescence, qui sont toutes membres de Le collectif Blackyard. Nous sommes des homosexuels noirs qui nous permettent d’être vus, et c’est une révolution dans l’amour-propre.

Ce week-end-là, nous envahissions non seulement une ville mais aussi des lieux au plus profond de chacun de nous.



Et ce n’était que le début.

L’année dernière, nous sommes devenus une organisation officielle à but non lucratif où « la joie queer noire est ravivée et renouvelée ». Notre série d’ateliers en ligne, Blackyard Collective Conversations, commence ce mois-ci ; Le Dr Alfonso Ferguson animera le premier atelier sur la culture de l’amour de soi. En 2025, nous prévoyons d’accueillir notre première conférence nationale et nous souhaitons organiser des fonds d’entraide pour les personnes dans le besoin.

Nous vivons dans un pays qui a pathologisé et criminalisé certaines identités, et il est impossible de ne pas absorber une partie de ce conditionnement. On nous dit que notre noirceur, notre homosexualité ou notre transness – et parfois toutes les deux à la fois – sont mauvaises. Nous sommes toujours conscients de la façon dont nous sommes vus et interprétés, et nous apprenons à porter des masques pour survivre.



Notre solution commune pour échapper à ce conflit interne est ce qui nous a réunis.



Il y a quinze ans, les espaces de rétablissement, même à New York, étaient très blancs, et il était rare de voir d’autres visages noirs dans ces programmes. Dans les programmes traditionnels en 12 étapes, il existe souvent une attitude universelle qui suppose des règles du jeu égales pour le rétablissement.



Un dicton courant dans ces espaces de réveil nous dit de ne pas amener de « problèmes extérieurs » dans la salle de réveil. Mais c’est un défi lorsque vous êtes confrontés à des rappels quotidiens selon lesquels votre existence est considérée comme un problème.



« Il est nécessaire de nous rappeler constamment que nous ne sommes pas une abomination », a écrit le cinéaste queer noir Marlon Riggs.

Peut-être que mon défaut est de croire que je suis une abomination.

Lors de mon rétablissement, on m’a dit d’être vulnérable, mais je ne pouvais pas partager beaucoup de choses avec les mêmes personnes qui s’objectivaient, fétichisaient et refusaient de me voir comme un être humain.



Quelques-uns d’entre nous ont décidé de créer un espace permettant aux queer noirs en convalescence de se réunir dans un espace cultivé pour nous et par nous.

En février 2016, environ six personnes se sont rassemblées dans une cour de Harlem et il semblait que nous ne briserions jamais la glace. Nous contournions nos problèmes sur la pointe des pieds et avions peur de raconter nos vraies histoires. Nous portions tous des masques et il était difficile de les retirer ; il était presque plus difficile de laisser entrer ceux qui connaissaient la vérité derrière les façades.

Mais nous avons continué. Le premier dimanche de chaque mois, nous avons débattu de la question de savoir si le sucre devait être ajouté au gruau (ce n’est pas le cas) avant de parler de préjugés intériorisés. Nous avons partagé nos épisodes préférés de « A Different World » et nos difficultés avec les rencontres interraciales. Chaque révélation apportait des signes de reconnaissance. Et ces graines de compréhension ont aidé le Blackyard Collective à devenir ce qu’il est aujourd’hui.

« Le Blackyard Collective, c’est « Drag Race » et James Baldwin. Breonna Taylor et double néerlandaise. Pois aux yeux noirs et chitlins le jour du Nouvel An. Désirer l’amour mais ne pas savoir par où commencer par soi-même.

Le Blackyard Collective est composé de « Drag Race » et de James Baldwin. Breonna Taylor et double-néerlandaise. Elijah McClain et Mlle Mary Mack. Pois aux yeux noirs et chitlins le jour du Nouvel An. Vouloir disparaître et vouloir être vu. Désirer l’amour mais ne pas savoir par où commencer par soi-même.

Pendant la pandémie, les brunchs sont devenus des réunions virtuelles et des gens du monde entier – Suisse, Canada, Angleterre et Allemagne – ont commencé à y venir. Le premier regard était souvent émerveillé.

“Tous ces visages noirs sur l’écran – j’ai dû éteindre mon appareil photo parce que j’ai commencé à pleurer à cause de la beauté de l’image”, a déclaré Rob.



Lorsque la quarantaine a pris fin, nous avons commencé à organiser des célébrations annuelles du 19 juin et des retraites dans la ville P, et les gens se sont ouverts de nouvelles manières.



La joie queer noire était un nouvel outil de sobriété aidant les gens à se rétablir.

“Le défi de l’amour-propre, c’est de se regarder dans le miroir”, a déclaré Jose.

Enfant, les miroirs m’ont trahi. J’étais poli avec une voix haute et non menaçante, mais ma peau acajou et mon nez large m’expliquaient pourquoi les gens me traitaient différemment de mes amis blancs. Mes yeux étaient le plus grand traître. Peu importe l’ampleur de mon sourire, mes yeux semblaient vaincus, prêts à désarmer les perceptions de moi.

« Les miroirs sont encore difficiles pour moi », reconnaît Asherve. « Le miroir peut me dire : ‘Tu es trop noir, pas bon, indigne d’amour.’ Vous devriez simplement recommencer à consommer de la drogue.



Le rétablissement ne consiste pas à ne plus vouloir consommer de drogues ou de boissons. Au lieu de cela, j’accepte que l’utilisation puisse être ma solution par défaut aux émotions. Mais je sais aussi qu’une partie du rétablissement consiste à être capable de faire une pause, de considérer les conséquences et d’explorer ce qui se passe sous la surface.



Le Blackyard Collective existe dans cette pause.



Je peux remplacer les sentiments de rejet et faire une pause pour me souvenir d’avoir vu la brillante comédie musicale queer noire « Strange Loop » lorsque le créateur Michael R. Jackson et les acteurs sont venus prendre des photos avec nous.



«C’était la première fois que je voyais un spectacle à Broadway, et il y avait des gens qui me ressemblaient là-haut. C’était magique », se souvient Jamie.

Lorsque j’entends un dialogue intérieur de manque d’amour et de déconnexion, je peux faire une pause et voir Jamie faire tournoyer son éventail sur Fire Island ou Carlos imiter Jenifer Lewis dans une chaise longue de Provincetown.

La mort des mères de Michael et Chris est également en pause, tout comme le mariage de Damian et l’admission de Tyrone et Henian aux études supérieures.

La pause est le moment où commence l’amour-propre. Je me suis permis de laisser entrer ceux qui me voient et de me retenir quand je veux courir ou de répondre à mes appels quand j’ai envie de pleurer.



“En me regardant dans le miroir aujourd’hui, mes yeux sont devenus plus gentils”, a déclaré Damian.

Quand je repense à ce jour-là, nous marchions dans Provincetown, et je sais maintenant qu’ils nous regardent parce qu’ils sont habitués à voir la douleur des Noirs.