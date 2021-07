Le collecteur de fonds de Kamala Harris, Jon Henes, lance un cabinet de conseil aux entreprises

L’ancien président du financement de la campagne nationale du vice-président Kamala Harris ouvre un cabinet de conseil stratégique qui visera, en partie, à guider les entreprises et les cadres supérieurs dans la gestion de la justice sociale et des problèmes politiques.

Jon Henes, avocat de longue date en restructuration d’entreprise au sein du célèbre cabinet d’avocats Kirkland & Ellis, prévoit de lancer son nouveau cabinet basé à New York à l’occasion de la fête du Travail, selon des personnes informées à ce sujet.

La société prévoit d’embaucher au moins 15 personnes dans un premier temps, et elle pourrait étendre ses activités à Washington, DC, Los Angeles et San Francisco, a déclaré une personne.

Le cabinet de conseil aura une approche à plusieurs volets, y compris un bras de conseil stratégique d’entreprise qui ferait le conseil traditionnel sur les pratiques d’embauche telles que l’inclusion syndicale. Il disposera également d’une équipe qui se concentrera sur la gouvernance environnementale, sociale et d’entreprise, ainsi que sur la diversité, l’équité et l’inclusion sur le lieu de travail, ont déclaré ces personnes.

Les personnes citées dans cette histoire ont refusé d’être nommées car les détails de la nouvelle entreprise n’ont pas encore été finalisés.

Un communiqué de presse de Kirkland & Ellis annonçant le départ de Henes indiquait qu’il était sur le point de créer un cabinet de conseil stratégique, mais n’a fourni aucun autre détail.

« Au cours des dernières années, en plus de mon travail à Kirkland, j’ai eu l’occasion de me plonger dans le monde de la politique et des politiques, m’ouvrant les yeux sur le besoin critique d’aider les PDG à naviguer dans la convergence des affaires, de la finance et droit avec la justice sociale, la diversité, l’inclusion et la politique », a déclaré Henes dans le Libération. « C’est doux-amer de quitter mes collègues de Kirkland, dont beaucoup sont ma famille, mais je suis ravi de me lancer dans ce nouveau chapitre de ma carrière. »

Il n’a pas renvoyé les demandes de commentaires de suivi de CNBC.

Le lancement de la société intervient alors que les entreprises subissent un recul de la part des consommateurs et des employés concernant leurs positions sur le vote et d’autres problèmes de justice sociale et d’environnement.

Après le vote de lois jugées restrictives par les critiques en Géorgie, les entreprises se sont senties obligées de réagir. Plusieurs l’ont fait, y compris la Major League Baseball, qui a déplacé son match des étoiles de la Géorgie au Colorado.

Dans un exemple récent de la pression, Toyota a cessé de donner des contributions de campagne aux législateurs républicains qui ont contesté les résultats de l’élection.

La concurrence pour les cabinets de conseil comme ceux-ci est féroce, mais beaucoup, en particulier ceux dirigés par des personnes ayant des contacts de haut niveau, réussissent souvent.

Teneo, qui a été co-fondé par l’ancien bras droit de Bill Clinton, Doug Band, est historiquement connu comme un groupe consultatif influent qui a des liens avec de grandes entreprises.

La même chose peut être dite pour WestExec Advisors, qui a vu plus de 15 consultants entrer dans l’administration Biden, selon rapporter par The Intercept et The American Prospect. Antony Blinken a co-fondé WestExec et est maintenant secrétaire d’État.

L’un des autres dirigeants attendus de la firme de Henes est Alvin Tillery, selon les sources. Tillery est professeur agrégé à la Northwestern University et directeur du Center for the Study of Diversity and Democracy de l’école.

Tillery a de l’expérience dans la gestion de son propre cabinet de conseil. Il est le fondateur d’Analytic Insights Consulting, qui, selon le site Web de l’entreprise, « conseille les entreprises, les organisations à but non lucratif et les entités gouvernementales qui cherchent à créer des environnements de travail plus diversifiés, équitables et inclusifs ». Les anciens clients répertoriés de la société comprennent MGM International Resorts, Baker Demonstration School, la ville d’Evanston et Exelixis.

Si Tillery et Henes parviennent à un accord officiel, le professeur agrégé de Northwestern poursuivra son travail à l’école et jouera un rôle de leadership dans la nouvelle entreprise de conseil, a déclaré une personne. Analytic Insights Consulting est potentiellement intégré au nouveau cabinet fondé par l’ancien associé de Kirkland & Ellis, a noté cette personne.

Tillery n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Henes était la présidente des finances nationales de Harris alors qu’elle se présentait à la présidence lors des élections de 2020, l’aidant à collecter au moins 400 000 $ avant de commencer à collecter des fonds pour Joe Biden, avait précédemment rapporté CNBC.

Henes a également dirigé les efforts de collecte de fonds à la fois pour la candidature du démocrate Jaime Harrison au siège du Sénat américain de Caroline du Sud l’année dernière et pour la campagne de l’ancien cadre de Citigroup Ray McGuire pour le maire de New York dans la primaire démocrate cette année.

Alors que les courses Harris, Harrison et McGuire ont échoué, ses efforts de collecte de fonds ont été essentiels pour Henes dans le développement de contacts et de partenaires et clients potentiels pour ses nouvelles entreprises. Harris est devenu vice-président et Harrison est le nouveau président du Comité national démocrate.

Henes a également développé de solides liens d’entreprise lorsqu’il a travaillé pour des clients en tant que conseiller en restructuration et en gouvernance d’entreprise. Le site Web de Kirkland montre que ses anciens clients incluent Ion Media, Avaya et J. Jill.