Le collagène bio-conçu est-il la prochaine étape du remplacement des protéines animales ?

La poussée de plusieurs milliards pour rendre les animaux obsolètes dans l’industrie alimentaire a déjà produit de la protéine de pois “ saucisse “, champignon moulé dans” jambon ” et “ cuir » et de la « viande » cultivée à partir de cellules de poulet. Geltor une entreprise de sept ans basée dans la Bay Area, adopte une approche différente : la bio-ingénierie des cellules bactériennes pour produire des protéines animales que vous ne goûterez probablement jamais.

Geltor produit des formes de collagène qui, selon eux, sont identiques aux protéines extraites de la peau et des os. Pour l’instant, ces collagènes végétaliens peuvent être trouvés dans des crèmes de soin de la peau haut de gamme. Mais au fur et à mesure que l’entreprise se développe, elle envisage d’autres ingrédients que peu d’Américains associent à l’élevage, tels que l’élastine dans votre shampooing, les peptides de collagène dans votre smoothie et même la gélatine (qui est hydrolysée ou légèrement décomposée, le collagène) dans vos guimauves. Alex Lorestani, co-fondateur et directeur général de Geltor, aime parler de la façon dont les protéines de l’entreprise imposent un fardeau plus léger sur l’environnement que l’industrie de la viande. Le défi, cependant, est de savoir comment l’entreprise atteint l’échelle nécessaire pour exercer ce type d’impact.