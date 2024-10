Le collaborateur de Flaming Lips avait 17 ans

L’adolescente prodige canadienne de la musique Nell Smith, surtout connue pour sa collaboration avec The Flaming Lips, est décédée à l’âge de 17 ans.

Wayne Coyne, leader des Flaming Lips a rendu hommage à Smith sur scène lors du concert du groupe à Portland dimanche soir, révélant qu’elle était décédée dans un accident de voiture.

Simon Raymonde de Cocteau Twins a en outre confirmé la nouvelle via Instagram le lundi. Dans un communiqué, Raymonde a partagé que Smith devait sortir son premier album solo sur son label Bella Union l’année prochaine. «Nous sommes tous choqués et dévastés d’apprendre le décès soudain et tragique de notre artiste et chère amie Nell Smith, au cours du week-end en Colombie-Britannique», a écrit Raymonde.

« Nell n’avait que 17 ans et se préparait pour la sortie de son premier disque solo début 2025 sur Bella Union, réalisé à Brighton avec Jack et Lily Wolter de Penelope Isles », a-t-il poursuivi. « Sa première sortie était un album de reprises de chansons de Nick Cave enregistrées avec d’autres artistes de Bella Union, The Flaming Lips, en 2021, intitulé : Où se profile le viaduc.»

Fan de longue date des Flaming Lips, Smith a rencontré le leader Wayne Coyne après le concert en tête d’affiche du groupe en 2018 à Calgary. Ils sont restés en contact pendant que Smith commençait à apprendre la guitare et à écrire des chansons, pour finalement collaborer sur l’album de neuf reprises de Nick Cave, Où se profile le viaducavec le premier single « Girl in Amber » et « The Ship Song ».

« Je pense que Nell et moi voulions juste commencer à faire de la musique et voir ce qui se passerait », a déclaré Coyne. Conséquence avant la sortie de l’album. « Faire des reprises est une façon amusante, au tout début, de faire avancer les choses. J’ai choisi Nick Cave parce que j’aime sa musique et ses paroles, et je me suis dit : « Nell ne sait probablement pas grand-chose de son [Cave’s] de la musique, et elle pourrait (parce qu’elle n’a AUCUNE idée préconçue) faire quelque chose de très simple, sincère et original. Et… ELLE L’A FAIT !!”