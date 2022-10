Le colistier de Pierce Grunwald appelle à soutenir Dunleavy

JUNEAU, Alaska (AP) – La colistière du candidat au poste de gouverneur républicain de l’Alaska, Charlie Pierce, a déclaré mardi qu’elle se retirait de l’équipe de campagne et exhortait les électeurs à soutenir plutôt la candidature à la réélection du gouverneur républicain Mike Dunleavy.

Edie Grunwald, qui se présentait au poste de lieutenant-gouverneur sur un ticket avec Pierce, a cité dans un communiqué les «circonstances récentes» entourant Pierce qui l’ont amenée à prendre sa décision. La décision a été annoncée deux semaines avant les élections du 8 novembre.

Pierce, un ancien maire de l’arrondissement de la péninsule de Kenai, a été poursuivi la semaine dernière par une femme qui a déclaré l’avoir harcelée sexuellement lorsqu’elle travaillait comme assistante. Le procès liste également l’arrondissement comme défendeur.

Pierce n’a pas renvoyé immédiatement un message de l’Associated Press mardi. Samedi, après un forum des candidats à Anchorage, il a déclaré à l’AP qu’il n’avait pas l’intention de mettre fin à sa campagne.

Grunwald, dans sa déclaration, a déclaré : « Je soutiens et plaide pour le traitement respectueux des femmes en politique, sur le lieu de travail et dans le monde en général. Je crois que ma démission en ce moment est dans le meilleur intérêt des Alaskiens et une démonstration de mon soutien à toutes les femmes, quelle que soit leur affiliation politique.

Le vote anticipé et par correspondance en personne a commencé lundi.

La course au poste de gouverneur comprend également l’indépendant Bill Walker, qui a été gouverneur de 2014 à 2018, et le démocrate Les Gara, un ancien législateur de l’État.

Pierce et Grunwald ont terminé quatrièmes à la primaire d’août, avec environ 6,6% des voix.

Pierce a annoncé en août son intention de démissionner de son poste de maire d’arrondissement, à compter du 30 septembre, pour se concentrer sur la campagne. Sa campagne à l’époque indiquait qu’il s’était engagé plus tôt à se retirer après la primaire.

Becky Bohrer, L’Associated Press