Le colibri d’Anna change de couleur dans un superbe affichage de l’art de la nature

La nature nous surprend souvent avec une pléthore de choses et de phénomènes. Prouvant que la déclaration est juste, récemment, une vidéo virale d’un colibri d’Anna a laissé Internet absolument stupéfait. Ce qui a attiré toute l’attention, c’est la capacité du petit oiseau à changer de couleur en fonction de la quantité de lumière qui l’entoure.

Le phénomène est causé par la diffusion de la lumière des structures à l’échelle nanométrique dans leurs caractéristiques. Dans le clip viral, lorsque l’oiseau bouge son cou, on peut le voir changer de plusieurs couleurs, laissant Internet complètement bloqué. Le clip viral a été partagé par la page Twitter de Wonder of Science. Tout en partageant la vidéo du colibri d’Anna, la page Twitter a déclaré: “Les couleurs étonnantes du colibri d’Anna sont une irisation causée par la diffusion de la lumière à partir de structures à l’échelle nanométrique dans leurs plumes.”

Jetez-y un œil ci-dessous :

Les superbes couleurs du colibri d’Anna sont une irisation causée par la diffusion de la lumière à partir de structures à l’échelle nanométrique dans leurs plumes.pic.twitter.com/BZzXuFnHag — Merveille de la science (@wonderofscience) 21 juillet 2022

Dès que la vidéo a fait surface en ligne, elle a attiré l’attention massive de Twitterati partout dans le monde. Un utilisateur a convenu qu’il devait y avoir une explication scientifique aux superbes couleurs du petit oiseau, mais ils ont insisté sur le fait que tout cela était dû à la magie de Dieu. L’utilisateur a écrit: “Bien que je sois sûr que la science a une explication évolutive, je donne celle-ci à Dieu.”

Bien que je sois sûr que la science a une explication évolutive pour cela, je donne celle-ci à Dieu. — Un Argentin (@dsal1829) 22 juillet 2022

Un autre a ajouté que l’univers ne cesse de les surprendre : « Ce monde n’est pas une coïncidence. Il y a quelqu’un qui est le créateur et qui est le seigneur de l’est et de l’ouest. Décidément, chaque fois que je vois l’univers et ces petites créatures, ma croyance devient de plus en plus forte.

Ce monde n’est pas une coïncidence. Il y a quelqu’un qui est le créateur et qui est le seigneur de l’est et de l’ouest. Absolument Chaque fois que je vois l’univers et ces petites créatures, ma croyance devient de plus en plus forte —Mani (@manni1033) 22 juillet 2022

Un autre est intervenu pour exprimer à quel point ils étaient époustouflés en regardant le clip: «J’aime la façon dont la nature est parfois devenue« bleue? non trop dur, faisons en sorte que la structure moléculaire des plumes/écailles/cheveux fasse en sorte que la lumière se disperse et reflète la couleur bleue à la place.”

J’aime la façon dont la nature est parfois devenue ”bleue? non trop dur, faisons en sorte que la structure moléculaire des plumes/écailles/cheveux fasse en sorte que la lumière se disperse et reflète la couleur bleue à la place :)” —Sam (@Sam_Spirit_4578) 22 juillet 2022

Un internaute ne pouvait tout simplement pas digérer la combinaison folle de la science et de la nature, “Omgg c’est fou et époustouflant de voir à quel point des choses et des sciences éblouissantes peuvent être trouvées dans la nature, c’est génial.”

Omgg c’est fou et époustouflant de voir à quel point des choses et des sciences éblouissantes peuvent être trouvées dans la nature c’est génial :0 – Canon Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong (@ Leonthepeon69) 22 juillet 2022

Voici quelques réactions supplémentaires d’internautes ci-dessous :

Dieu est grand! Sa créativité m’étonne au quotidien. – pctechtx (@pctechtx) 22 juillet 2022

Je pourrais très bien m’asseoir et regarder les colibris toute la journée. Grâce et beauté pures. Dommage que nous détruisions le monde. – Sam Wharmby (@WharmbySam) 22 juillet 2022

Et le Paradis changera de couleurs. N’est-ce pas vrai. — GM (@GM02476485) 22 juillet 2022

Ils sont vraiment étonnants ! Nous avons eu le privilège de les voir en Nouvelle-Angleterre il y a quelques années. Ils resteront longtemps dans la mémoire. — Mervin Nethercoat (@MNethercoat) 22 juillet 2022

C’est l’une des plus belles créatures que j’aie jamais vues. Merci – Giovanni Vaglienti (@GiovanniVaglie2) 21 juillet 2022

Ok cette belle chose a fait ma journée — Faiz (@Faizulislam12) 21 juillet 2022

C’est quoi cette sorcellerie 😍 — Durlove Saikia (@Dur__love) 22 juillet 2022

La nature est ridicule. Si seulement les humains pouvaient voir à quel point c’est ridicule, alors peut-être cesserions-nous d’être aussi ridicules et ferions-nous de notre mieux pour sauver cette planète ridicule. – contrôleur de merde (@ KevinBy89153083) 21 juillet 2022

La vidéo virale a recueilli plus de 92 000 likes et environ 14 000 retweets sur le site de micro-blogging. En parlant du colibri d’Anna, les oiseaux sont originaires des régions côtières de l’ouest de l’Amérique du Nord et se nourrissent du nectar des fleurs.

