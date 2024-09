Le COLA de la sécurité sociale pourrait augmenter de 2,5 % en 2025, selon les estimations

Un ralentissement de l’inflation entraînera probablement un ajustement tiède du coût de la vie pour ceux qui reçoivent des prestations de sécurité sociale.

Actuellement, on estime que les prestations de sécurité sociale pourraient connaître une hausse de 2,5 % en 2025. Si cette estimation est exacte, il s’agirait de la plus faible augmentation du coût de la vie depuis trois ans. La hausse du coût de la vie a été de 3,2 % en 2024.

L’estimation est basée sur la derniers chiffres de l’inflation pour août, publié le 11 septembre, ainsi que les données sur l’inflation pour le mois de juillet. Il ne manque plus que la prochaine série de données sur l’inflation pour le mois de septembre.

La Social Security Administration (SSA) publie chaque année en octobre le chiffre réel de l’ajustement du coût de la vie, une fois que de nouvelles données sur l’inflation sont disponibles. L’IPC de septembre devrait être publié le 10 octobre.

Les chiffres de l’inflation du troisième trimestre de cette année seront comparés à ceux du troisième trimestre de l’année dernière pour obtenir le prochain chiffre COLA.

L’indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2 % en août, après ajustement saisonnier, soit la même hausse qu’en juillet, selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Sur un an, l’IPC a augmenté de 2,5 % en août avant ajustement saisonnier.

Même si certains pourraient trouver la dernière estimation décevante, un COLA de 2,5 % pour les prestations de sécurité sociale serait considéré comme moyen, selon Mary Johnson, analyste indépendante des politiques de sécurité sociale et d’assurance-maladie.

En 2023, les retraités et autres bénéficiaires ont vu leurs prestations de sécurité sociale et de revenu de sécurité supplémentaire augmenter de 8,7 %. Il s’agit de l’ajustement le plus important en fonction de l’inflation depuis 1981, année où la hausse du COLA avait été de 11,2 %.

En 2022, l’ajustement du coût de la vie pour les prestations de sécurité sociale était de 5,9 %.

L’ajustement au coût de la vie n’a été que de 1,3 % en 2021, ce qui en fait l’une des augmentations les plus faibles jamais enregistrées depuis 1975, lorsque la Sécurité sociale a lancé les allocations annuelles automatiques au coût de la vie. Il était de 1,6 % en 2020.

L’année prochaine, les retraités qui perçoivent en moyenne 1 870 dollars de prestations de sécurité sociale pourraient percevoir 46,75 dollars de plus par mois, soit 561 dollars par an. Mais tout cet argent ne leur reviendra pas directement dans le portefeuille.

Les primes de la partie B de Medicare augmenteront également en 2025, et le montant des primes sera annoncé plus tard cette année. Il est possible qu’un montant supplémentaire de 10 dollars par mois soit consacré à ces primes l’année prochaine.

Plus tôt cette année, a noté Johnson, les administrateurs de Medicare ont estimé que la prime de la partie B serait de 185 $ par mois en 2025, soit une augmentation de 10,30 $ par rapport à 174,70 $ en 2024. La prime de la partie B, ainsi que toutes les retenues volontaires à la source pour les impôts, sont automatiquement déduites du montant de la prestation mensuelle par la Social Security Administration.

