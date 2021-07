« Le col ne passera pas ! Des manifestants descendent dans les rues de France après que Macron largue une bombe sur le passeport vaccinal (PHOTOS, VIDÉO)

Des manifestations de masse dans tout le pays ont eu lieu le jour de la Bastille, l’anniversaire de la prise d’assaut en 1789 du tristement célèbre donjon de Paris qui a déclenché la révolution française. A Paris, la police a tiré des gaz lacrymogènes pour réprimer les manifestants.

Des photos et des vidéos de la capitale montraient des manifestants érigeant des barricades à partir de matériaux trouvés sur un chantier de construction. Certaines machines de construction laissées sans surveillance ont également été incendiées.

PARIS – Un engin de chantier en feu au milieu des barricades. #PassSanitaire#VaccinObligatoirehttps://t.co/50CKG9yqA3pic.twitter.com/owYUWHUj3N — Clément Lanot (@ClementLanot) 14 juillet 2021

L’un des observateurs a déploré la destruction de la pelle mécanique, affirmant que les scooters électriques omniprésents dans la ville auraient fait un meilleur bûcher.

Charles Baudry de RT France a capturé une vidéo de Paris montrant que les choses se sont un peu calmées à mesure que l’après-midi avançait. Ses photos prises dans la journée ont montré l’ampleur et l’énergie des manifestations.

📸Retour en images sur les manifestations à #Paris contre le Pass Sanitaire. Plusieurs centaines de personnes présentes. Quelques tensions, notamment autour du Boulevard de Magenta.#PassSanitaire#14Juillet#VaccinObligatoire#Vaccinpic.twitter.com/dS7SWmG6UT — Charles Baudry (@CharlesBaudry) 14 juillet 2021

Les publications sur les réseaux sociaux concernant les manifestations comprenaient les hashtags #PassSanitaire et #VaccinObligatoire, faisant référence à l’annonce de lundi de Macron selon laquelle les travailleurs de la santé devront se faire vacciner contre Covid-19 d’ici le 15 septembre, sous peine de perdre leur emploi.

En outre, un « pass santé » qui sera introduit en août limitera l’entrée dans les bars, restaurants, cafés et centres commerciaux en faveur de ceux qui ont été testés négatifs, qui sont entièrement vaccinés ou qui ont récemment récupéré du virus. Macron avait précédemment promis qu’il n’y aurait pas de mandat de vaccin ni de passeport sanitaire.

L’indignation française ne se limitait pas non plus à Paris. Des vidéos de tout le pays montrent des manifestations à Toulouse et à Marseille au sud, en Haute-Savoie au sud-est et à Nantes à l’ouest, entre autres.

Les manifestants contre le pass sanitaire envahissent les jardins de la Préfecture de Haute-Savoie à #Annecy après avoir forcé le portail d’entrée. (@EspeisseMarie) #14juillet#Manif14juillet#VaccinObligatoirepic.twitter.com/jl6Q4l7tkp — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) 14 juillet 2021

« Le col ne passera pas ! était le chant des manifestants assiégeant le bâtiment de la préfecture de Nantes.

