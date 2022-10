Le col Khunjerab du Pakistan abrite le guichet automatique à la plus haute altitude du monde ; Savoir plus

Le guichet automatique le plus élevé d’Inde est situé au Sikkim. Mais saviez-vous que le guichet automatique le plus haut du monde se trouve dans le pays voisin de l’Inde, le Pakistan ? Le distributeur automatique de billets est situé entre le Pakistan et la Chine dans le col de Khunjerab au nord du Pakistan, à une altitude de 4693 m (15 396 pieds). Il est également spécial car il fonctionne avec des éoliennes et des éoliennes.

Il a été construit en quatre mois par la Banque nationale du Pakistan (NBP) en 2016. Cette machine à énergie solaire et éolienne aide les résidents et le personnel de ce passage frontalier. De plus, les voyageurs d’aventure du monde entier visitent également ce guichet automatique pour prendre des photos avec lui tout en effectuant une transaction.

L’ATM est stratégiquement situé dans le corridor économique Chine-Pakistan (CEPEC). Il est opérationnel 24 heures sur 24 et attire une attention particulière pendant la saison hivernale. Le guichet automatique est entretenu et surveillé par une autre succursale située à Sost City. Selon le responsable de la banque, pour assurer une disponibilité ininterrompue des espèces, la machine est entretenue par sa succursale à proximité.

Ce guichet automatique est capable d’options de paiement de factures et de transfert. En dehors d’eux, il fournit également des fonctionnalités telles que le retrait d’espèces, le paiement numérique de factures et les transferts de fonds. Le guichet automatique nécessite une attention particulière pour des services ininterrompus en hiver lorsque la température descend en dessous de zéro degré.

Dans une interaction avec BBC Travel, Shah Bibi, responsable de la surveillance des guichets automatiques du NBP, a déclaré qu’environ 4 à 5 millions d’argent étaient retirés en 15 jours. Shah Bibi est chargé de surveiller et de fournir des données en temps réel à la branche Sost. Elle est également chargée de traiter les urgences liées à la connectivité par satellite, à l’énergie solaire de secours, au retrait d’espèces et aux cartes bloquées. Elle a déclaré à la BBC: “Il faut environ deux à deux heures et demie à une personne au sol pour atteindre et effectuer des réparations.”

Le directeur de la banque, Zahid, a ajouté : “Je me sens incroyablement humble de faire partie de ce changement de paradigme naturel et technologique exquis.” Malgré la haute pression et la haute altitude, les habitants et les voyageurs viennent surtout retirer de l’argent à ce guichet automatique.

Le 18 novembre 2016, ce guichet automatique a reçu une mention dans le Guinness World Record pour être le guichet automatique bancaire le plus élevé.

