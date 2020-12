La vie sur la route avec One Direction était un défi en raison de tous les jeunes équipages féminins avec lesquels les gars dormaient, a déclaré l’un de leur équipe de tournée en direct.

Lou Teasdale était le coiffeur qui a travaillé avec Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles et Louis Tomlinson de l’époque de X Factor jusqu’à leur dernière tournée.

Et bien que cela fasse plus de cinq ans que les gars étaient pour la dernière fois sur la route ensemble, le joueur de 37 ans a maintenant retroussé les couvertures de ce qu’était la vie professionnelle de travailler avec les garçons.

Lou a déclaré dans un podcast intitulé Sex, Lies And DM Slides: «Avec moi, j’étais avec eux du début à la fin, donc je pense que vous ne pouvez pas dormir avec eux. Il est très important de conserver votre emploi.

«Certaines personnes venaient, comme des assistants et autres, et pensaient que c’était de l’amour, mais ce n’est pas le cas, et c’est le moyen le plus rapide de perdre votre emploi.

Lou a poursuivi en disant que les conditions de vie proches de l’équipe de tournée en direct ont également ajouté à la maladresse.

Elle a poursuivi: «Tout le monde se connaissait en tournée. C’était comme travailler dans un bureau. Tout le monde finit par tomber ou dormir ensemble ou les deux.

Malgré les rumeurs d’une romance avec Harry Styles, 26 ans, elle-même en 2014, Lou laisse entendre que rien de romantique ne s’est jamais passé entre eux.

Le coiffeur a déclaré: « Mais ils étaient beaucoup plus jeunes que moi, donc c’était toujours au niveau de l’amitié. »

Et lui a demandé si elle avait jamais sorti avec l’un d’entre eux, elle a répondu: « Non, jamais », expliquant à la place qu’elle sortait avec un homme à l’époque qui travaillait également dans l’équipe avec laquelle elle avait une fille.