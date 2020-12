Quand cela vient à Une direction, coiffeur Lou Teasdale a tout entendu et tout vu.

En tant que référence du boys band pour tous leurs besoins en matière de cheveux, le Britannique a été témoin des dates, des branchements et des retombées qui Styles Harry, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan et Louis Tomlinson expérimentés au cours de leurs nombreuses années en tournée. Et maintenant, elle répand le thé aux hôtes de la Sexe, mensonges et diapositives DM Podcast.

La coiffeuse devenue influenceuse a déclaré aux dames que depuis qu’elle avait tourné avec les garçons depuis le début, elle a rapidement appris qu’il n’était pas correct de mêler travail et plaisir. «Vous ne pouvez pas dormir avec eux. C’est très important pour garder votre travail», a-t-elle expliqué. « Certaines personnes venaient, comme des assistants et autres, et pensaient que c’était de l’amour, mais ce n’est pas le cas, et c’est le moyen le plus rapide de perdre votre emploi. »

Elle a ajouté que cela était en partie dû au fait que les membres du groupe avaient des copines, et comme elle l’a dit, quand les copines venaient, les garçons «ne veulent pas de toi dans la pièce».