Le coiffeur de célébrités Emanuel Miller affirme qu’Anne Hathaway l’a traité comme un serviteur, allègue que Jennifer Lopez et Blake Lively ont froid

Tout le monde ne voit que le glamour de l’industrie du divertissement, mais ce qui se cache derrière ces lumières, ce maquillage et ce drame peut être plus sombre que l’imagination. Récemment, un coiffeur de célébrités Emmanuel Miller qui travaille dans l’industrie depuis des années maintenant, a révélé les sombres secrets de la salle verte.

Ses aveux incluaient des noms comme Anne Hathaway, Jennifer Lopez et Blake Lively. Lors de son apparition dans l’épisode de cette semaine du podcast What It Was Like, il a allégué que les stars avaient été très hostiles à son égard et l’avaient traité comme un serviteur.

Selon Page Six, racontant son expérience de travail avec Anne Hathaway, Miller a déclaré : « J’ai fait un film avec Anne Hathaway, et ce fut l’une de mes pires expériences. Anne ne m’a jamais reconnu en tant que personne. Pendant quatre mois et demi, elle m’a traité comme une servante.

Il a ajouté : « Je faisais [Anne’s] cheveux personnellement, juste en tête-à-tête, je faisais juste ses cheveux. Elle n’a jamais dit : « Votre fille. Avez-vous d’autres enfants ? ou « Depuis combien de temps êtes-vous marié? » Il n’y a jamais eu de conversation personnelle.

Emanuel a également mentionné qu’il avait travaillé avec des stars comme Cate Blanchett, Johnny Depp et Tom Hanks, qui, contrairement à Anne Hathaway, étaient amis avec le styliste. En revanche, la star de « Le Diable s’habille en Prada » a nié ces allégations.

« C’est malheureux d’entendre que les souvenirs de Manny de notre temps ensemble diffèrent si radicalement du mien. Je continue de lui souhaiter le meilleur », a déclaré Anne Hathaway dans un communiqué.

De plus, Emanuel a parlé d’une rencontre avec Jennifer Lopez, où il l’a trouvée très froide. Il s’est rappelé que lors d’un talk-show, JLo avait fait une visite surprise et puis « tout à coup, il y a eu une panique instantanée ».

Il a poursuivi en disant : « J’ai fait beaucoup de talk-shows dans la salle verte avec beaucoup d’acteurs, et je n’ai jamais vécu cette expérience. Alors je suis retourné dans la pièce chercher mon pardessus qui pendait au-dessus d’une chaise, et quand je me suis retourné, Jennifer est entrée dans la pièce », a déclaré le coiffeur. Miller a déjà travaillé avec JLo sur le tournage de son film de 2005, « Monster in Law ».

Cependant, Miller a allégué que Lopez ne lui avait pas dit un mot, comme si elle ne le reconnaissait pas du tout. « Jennifer m’a juste regardé, m’a juste lancé un regard vide, puis a détourné le regard vers ses gardes du corps comme si [to say] On vous a dit de récupérer ces déchets et de vider la pièce. Pourquoi cette pièce n’est-elle pas libérée ? se souvient-il.

Enfin, il a mentionné qu’alors qu’il travaillait avec Blake Lively pour son film « Hick » de 2011, il avait été invité à déjeuner avec d’autres membres de l’équipe. Il était content de recevoir l’invitation mais lorsqu’il arriva, le déjeuner n’était pas servi. Cela a en outre conduit à un silence et à un moment gênants entre Miller et Lively. Bien que l’animateur du podcast ait donné le bénéfice du doute à Lively, affirmant qu’elle était peut-être anxieuse et ne connaissait vraiment personne, Miller a mentionné qu’il ne l’avait vue parler à personne.

