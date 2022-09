Akshay Kumar a pleuré le décès de son coiffeur, Milan Jadhav. Akshay a partagé une photo de lui-même et de Milan sur Twitter. Alors que Milan coiffait les cheveux d’Akshay sur la photo, il se tenait la tête inclinée sur le côté. Les deux semblaient être sur un plateau.

Akshay a légendé le message : “Vous vous êtes démarqué de la foule avec vos coiffures funky et votre sourire contagieux. Vous avez toujours veillé à ce qu’aucun de mes cheveux ne soit déplacé. La vie du plateau, mon coiffeur depuis plus de 15 ans, Milan Jadhav. Je n’arrive toujours pas à croire que tu nous a quittés… Tu vas me manquer Milano (emoji déchirant). Om Shanti (emoji mains jointes).”





Akshay Kumar a célébré son 55e anniversaire vendredi et plusieurs célébrités de Bollywood ont partagé leurs vœux avec Khiladi Kumar. Parmi ses co-stars, Suniel Shetty a partagé un souhait intéressant pour Akki. Il a partagé une vidéo avec leurs photos de retour. Les deux stars de l’action ont collaboré à plusieurs reprises, et leur couple a toujours cliqué parmi le public.

Leurs films incluent Waqt Humara Hai, Mohra, Hera Pheri, Awara Paagal Deewana, Phir Hera Pheri, Deewane Hue Paagal et De Dana Dan. Suniel a posté la vidéo avec la légende : “Hey Rajuuuuu !! Joyeux anniversaire re baba !! @akshaykumar. Bonne fête.”

Akshay a reconnu les souhaits de ses collègues et les a partagés sur son Instagram. Cependant, tout en répondant au souhait de Shetty, Kumar a partagé son intérêt pour le troisième volet de Hera Pheri. Akshay a répondu: “Shyam bhai, merci pour les voeux. Phir thodi hera pheri kar le (emoji coeur et rire).”

L’année dernière en juillet, Paresh Rawal qui jouait Baburao dans la série Hera Pheri, a confirmé le troisième opus de la franchise. Dans une interview avec Indianexpress.com, Paresh a parlé d’Hera Pheri 3, l’acteur a déclaré : “Ils essaient de trouver une solution. J’espère que d’ici la fin de cette année, vous aurez de bonnes nouvelles.