Le cogneur des Padres Manny Machado a une fracture de la main gauche, son statut reste incertain

Le cogneur des Padres de San Diego, Manny Machado, a une petite fracture à la main gauche, et l’équipe ne sait pas s’il aura besoin d’un passage sur la liste des blessés.

Machado a été blessé lorsqu’il a été touché par un lancer lors de la victoire 4-0 de lundi soir contre les Royals de Kansas City. Le manager de Padres, Bob Melvin, a déclaré que les radiographies de cette nuit-là n’avaient pas montré de fracture, mais Machado a subi un scanner et une IRM mardi qui ont révélé une fracture du métacarpe.

Après une défaite de 4-3 contre les Royals mercredi, on a demandé au joueur de troisième but vedette s’il était possible de figurer sur la liste des blessés.

« Je ne sais pas. Nous verrons », a déclaré Machado.

Les Padres en chute libre ont perdu deux des trois contre les Royals de dernière place et ont perdu neuf des 11 au total.

« C’est définitivement une période difficile pour nous », a déclaré Machado, qui frappe .231 avec cinq circuits et 19 points produits. « Nous voulons vraiment être là-bas et aider cette équipe à gagner de quelque manière que ce soit. C’est juste une déception. Ce n’est pas idéal pour nous en ce moment. »

Les Padres sont absents jeudi avant d’ouvrir une série de week-end contre les Red Sox de Boston.

« Le gonflement a énormément diminué. J’ai définitivement plus d’amplitude de mouvement aujourd’hui. C’est juste une question de gérer la douleur », a déclaré Machado, un All-Star chacune des deux dernières saisons qui a été finaliste lors du dernier vote du MVP de la NL. année.

Il a dit qu’il n’avait pas essayé de saisir une batte depuis qu’il s’était blessé.

« Nous lui donnons en quelque sorte quelques jours pour laisser l’os guérir un peu avant de passer à autre chose », a déclaré Machado.

Reportage de l’Associated Press.

