Le cogneur des Padres Machado se dirige vers la liste des blessés avec une main gauche fracturée

Le cogneur des Padres de San Diego, Manny Machado, a été placé sur la liste des blessés de 10 jours vendredi en raison d’une fracture capillaire à la main gauche.

Machado a été touché par un lancer lundi soir. Le déménagement a été antidaté à mardi et le manager Bob Melvin a déclaré qu’il était possible que Machado puisse revenir lorsque les Padres joueront contre les Yankees de New York le week-end prochain.

« Ça va mieux, mais nous avons un jour de repos à venir, nous ne pensions pas qu’il pourrait jouer ce week-end, nous pouvons antidater trois, donc il pourrait revenir à New York », a déclaré Melvin. avant que les Padres n’ouvrent une série contre les Red Sox de Boston. « Ce n’est pas quelque chose que vous voulez pousser en plus. C’est un gars qui peut jouer dans la douleur; nous l’avons vu l’année dernière. Nous voulons juste prendre de l’avance et espérer qu’il sera à 100% quand nous arriverons à New York. »

Comme le reste de la gamme Padres parsemée de superstars, Machado est en difficulté, atteignant seulement 0,231 avec cinq circuits et 19 points produits. Il était un All-Star chacune des deux dernières saisons et a été finaliste lors du vote MVP de la NL l’année dernière.

Les Padres ont rappelé le joueur de champ intérieur / voltigeur Brandon Dixon du Triple-A El Paso.

Les Padres ont perdu neuf des 11 matchs pour tomber à la quatrième place de la NL West, 7 matchs et demi derrière les Dodgers de Los Angeles. San Diego est entré dans cette saison avec les attentes des World Series après avoir atteint la NL Championship Series l’année dernière.

Les Padres ont également placé le droitier Seth Lugo sur l’IL de 15 jours avec une tension au mollet droit et ont rappelé le gaucher Ryan Weathers d’El Paso.

Reportage de l’Associated Press.

