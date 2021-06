Le cogneur des Orioles de Baltimore Trey Mancini ajouté au All-Star HR Derby

Le peloton prend forme pour le All-Star Home Run Derby de cette année avec l’ajout inspirant du joueur de premier but des Orioles de Baltimore, Trey Mancini.

Mancini, 29 ans, a raté toute la saison MLB 2020 après avoir reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade 3, mais après avoir subi un traitement, il est revenu pour diriger les Orioles avec 14 circuits et 52 points produits.

Mancini rejoint le champion du Home Run Derby 2019 Pete Alonso des Mets de New York et la sensation à double sens Shohei Ohtani des Los Angeles Angels en tant que participants à la compétition à huit joueurs.

Samedi, l’agence sportive qui représente Mancini a confirmé qu’il avait accepté une invitation à l’événement de cette année, le 12 juillet au Coors Field de Denver.

Mancini a terminé troisième du vote de la recrue de l’année AL en 2017 et venait de connaître une meilleure saison en carrière en 2019 lorsqu’il a atteint 0,291 avec 35 circuits et 97 points produits. Mais au printemps dernier, on lui a diagnostiqué un cancer du côlon après que des tests de routine ont révélé de faibles niveaux de fer.

Il a subi un traitement, qui comprenait une chimiothérapie et l’ablation d’une tumeur maligne. Il est revenu aux Orioles avec une ovation debout lors du premier match de cette saison et a joué dans 75 des 77 premiers matchs de l’équipe.