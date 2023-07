Le cogneur des Blue Jays Vladimir Guerrero Jr. remporte la victoire dans le Home Run Derby

Vladimir Guerrero Jr. de Toronto s’est joint à Vladimir Sr. pour devenir le premier duo père-fils à remporter le All-Star Home Run Derby, battant Randy Arozarena de Tampa Bay 25-23 au dernier tour lundi soir.

Guerrero a battu Julio Rodriguez 21-20 en demi-finale après que la star des Mariners ait atteint un record de 41 au premier tour devant les fans de sa ville natale.

Battant contre le manager des Blue Jays John Schneider, Guerrero a été le dernier demi-finaliste à se balancer et le premier finaliste, établissant un record de la ronde finale pour les circuits contre les 23 de Pete Alonso il y a deux ans. Vladimir Guerrero Sr. a remporté le derby 2007 à San Francisco alors qu’il était avec les Angels de Los Angeles, battant Alex Rios des Blue Jays 3-2 en finale.

Arozarena, au bâton contre le coordinateur de terrain de Tampa Bay, Tomas Francisco, a commencé son dernier segment de 30 secondes avec 21 circuits et est rapidement arrivé à 23 avant de faire la queue et de surgir sur ses derniers coups.

Ce ballon se dirige vers Vancouver 💥 Vladdy va en finale ! #HRDerby pic.twitter.com/LtqtcC4ZNL —@Geais bleus

Arozarena a vaincu Luis Robert des White Sox de Chicago 35-22 en demi-finale. Robert a frappé le plus long entraînement de la nuit, un tir de 484 pieds à gauche au deuxième tour.

Essayant de devenir le plus jeune vainqueur du Derby à 22 ans, Rodriguez a éliminé le double champion Alonso, qui en a atteint 21. Rodriguez a battu Corey Seager 32-24 au premier tour l’année dernière au Dodger Stadium, puis a éliminé Alonso 31-23 avant de perdre. à Juan Soto 19-18 en finale.

Arozarena a battu Adolis Garcia du Texas 24-17 lors du premier match devant une foule de 46 952 personnes au T-Mobile Park. Garcia est le parrain de la fille d’Arozarena, et les deux se sont sautés dans les bras l’un de l’autre pendant les échauffements.

Robert a éliminé Adley Rutschman de Baltimore 28-27 au premier tour. Rutschman a frappé 21 gauchers, et le frappeur de commutateur s’est ensuite retourné sur le côté droit et a frappé six autres droitiers au cours d’un tour de bonus de 30 secondes. De Portland, Oregon, Rutschman a grandi en assistant aux matchs des Mariners.

Guerrero, de retour pour la première fois en quatre ans, a battu Mookie Betts des Dodgers de Los Angeles 26-11 au premier tour. Il y a quatre ans à Cleveland, Guerrero avait marqué 29 points au premier tour et 40 au second, puis s’était incliné face à Alonso 23-22 en finale.

Alonso tentait de décrocher son troisième titre en quatre ans. Ken Griffey Jr. de Seattle est le seul triple vainqueur, remportant le titre en 1994, 1998 et 1999.

Seuls trois joueurs ont remporté le titre à domicile : Ryne Sandberg des Cubs de Chicago en 1990, Todd Frazier de Cincinnati en 2015 et Bryce Harper de Washington en 2018.