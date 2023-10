Le cogneur des Astros, Yordan Álvarez, aux prises avec un virus, est dans l’alignement pour le match 2 de l’ALCS contre les Rangers

Le cogneur des Astros de Houston, Yordan Álvarez, est aux prises avec un virus qui provoque des maux d’estomac et des maux de tête, selon Ken Rosenthal, initié de FOX Sports MLB.

Álvarez n’est pas sorti de l’abri pour les présentations de l’équipe avant le premier match de la série de championnats de la Ligue américaine contre les Texas Rangers dimanche. Il a commencé comme frappeur désigné et a joué tout le match, mais il est allé 0 pour 4 et a retiré trois fois – après avoir eu l’un des plus petits totaux de trois retraits au bâton en MLB au cours de la saison régulière – contre le partant des Rangers Jordan Montgomery. Les Astros ont perdu le match 2-0.

Álvarez est de retour dans l’alignement pour le match 2 de lundi (16 h 30 HE sur FOX et l’application FOX Sports), au bâton à la 4e place en tant que frappeur désigné. Le manager Dusty Baker a déclaré aux journalistes qu’Álvarez allait « bien » et se sentait mieux que dimanche, via Deesha Thosar de FOX Sports. Le natif de Cuba, âgé de 26 ans, est devenu l’un des frappeurs les plus prolifiques de la formation des Astros depuis ses débuts en MLB en 2019, en particulier en séries éliminatoires, où il a une carrière de .877 OPS et a joué un rôle majeur dans les World Series 2022 de Houston. course au titre.

Cette chaude frappe d’octobre s’est poursuivie au cours de ces séries éliminatoires, alors qu’Álvarez a réussi quatre circuits lors de la victoire de quatre matchs des Astros en série AL Division contre les Twins du Minnesota.

