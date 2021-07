Le cofondateur du Lincoln Project, Steve Schmidt, a subi une réaction violente sur les réseaux sociaux après avoir soutenu que la prise d’assaut du Capitole des États-Unis par les partisans de Donald Trump le 6 janvier était plus dangereuse que le 11 septembre et entraînerait davantage de morts.

Mercredi, lors d’une assemblée publique virtuelle du Lincoln Project, Schmidt a affirmé que la prise d’assaut du Capitole par les partisans de Trump en colère contre la victoire électorale du président Joe Biden « était un événement profondément plus dangereux » pour le « l’avenir du pays » que « les attentats du 11 septembre » qui a tué près de 3 000 personnes, blessé des milliers d’autres – et déclenché l’invasion américaine de l’Afghanistan.

En fin de compte, les attentats au 1/6 sont susceptibles de tuer beaucoup plus d’Américains que les attentats du 11 septembre, qui incluront les victimes des guerres qui ont duré 20 ans.

Schmidt, qui a cofondé le groupe anti-Trump, a rapidement été condamné comme « stupide » et « irrespectueux, » avec des personnalités politiques conservatrices influentes exigeant qu’il s’excuse.





« Comment comparez-vous l’islam radical engagé dans l’attaque terroriste la plus importante de l’histoire du monde, tuant 3000 personnes – à plusieurs centaines d’Américains pénétrant dans un bâtiment gouvernemental ? a réagi l’ancien commissaire de police de la ville de New York Bernard Kerik, qui a été commissaire lors des attentats du 11 septembre.



Robert J. O’Neill, l’ancien US Navy SEAL qui a tué Oussama Ben Laden lors du raid de 2011, appelé sur Schmidt à « Asseyez-vous et regardez des vidéos des personnes qui ont sauté des tours » le 11 septembre 2001.



La commentatrice conservatrice Meghan McCain – la fille du défunt sénateur républicain et candidat à la présidentielle John McCain – a appelé les commentaires de Schmidt « répugnant » et « incroyablement irrespectueux envers tous les anciens combattants qui ont perdu la vie/des membres/la raison à la suite du 11 septembre et des guerres qui ont suivi en Irak et en Afghanistan. »

Schmidt a également été condamné par l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, qui a appelé les commentaires « profondément insultant pour tous ceux qui ont vécu le 11 septembre et ses (sic) séquelles. » Schmidt « doit à tous ces gens des excuses pour cette comparaison stupide, » dit Christie.



En tant qu’ancien procureur américain du New Jersey et ancien gouverneur de l’État qui a perdu le deuxième plus grand nombre de personnes le 11 septembre, ces commentaires sont profondément insultants pour tous ceux qui ont vécu le 11 septembre et ses conséquences. Il doit à tous ces gens des excuses pour cette comparaison stupide. https://t.co/0tVodZmfYE – Gouverneur Christie (@GovChristie) 9 juillet 2021

Certains étaient cependant d’accord avec l’idée que l’émeute était plus dangereuse que les attentats du 11 septembre parce qu’elle était « une attaque de l’intérieur » par les Américains eux-mêmes.

Le 11 septembre était une attaque de l’extérieur. Le 6 janvier était une attaque de l’intérieur, de notre propre peuple. Je considère cela plus dangereux. – sassyliberal (@sassyliberal1) 9 juillet 2021

Les événements du 6 janvier ont été une autre source de division politique aux États-Unis, les démocrates et les médias de gauche insistant sur le fait qu’il s’agissait d’un conflit armé « insurrection, » tandis que les conservateurs ont rétorqué qu’une seule personne a été tuée directement à la suite de l’émeute.





