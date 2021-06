Le cofondateur de Wayfair affirme que la technologie 3D peut aider à stimuler les ventes d’articles pour la maison

Wayfair s’attend à ce que les progrès de la technologie 3D améliorent l’expérience client et attirent davantage d’acheteurs en ligne, réduisant ainsi les ventes physiques.

C’est en grande partie pourquoi le détaillant d’articles pour la maison en ligne continue d’expérimenter et d’investir dans des technologies telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle, qui peuvent permettre aux clients potentiels de visualiser plus facilement les produits chez eux.

« AR/VR est certainement un espace avec lequel nous jouons depuis un certain temps maintenant, et nous pensons qu’au fil du temps, cela peut avoir un impact significatif en termes de faciliter l’achat de votre maison depuis chez vous », a déclaré Steven Conine, co-fondateur et co-président de Wayfair, à la Jefferies Virtual Consumer Conference mardi.

L’entreprise pense que cette technologie pourrait être utile pour améliorer l’expérience utilisateur, même dans les emplacements physiques. Wayfair expérimente déjà une boutique éphémère de brique et de mortier, qui comprend une équipe de services de conception qui peut aider les clients à meubler leurs espaces.

« Idéalement, je pense qu’à un moment donné dans le futur, chaque maison aux États-Unis aura un modèle 3D associé », a déclaré Conine. « Nous pourrions avoir une équipe de services de conception dans notre magasin qui pourrait vous offrir une expérience très personnalisée et vous aider à visualiser les produits dans votre espace, à garantir qu’ils s’adapteront, qu’ils couleront bien et que c’est le look et le style que vous voulez.

Wayfair a connu une augmentation des ventes pendant la pandémie, les consommateurs achetant des meubles de bureau pour travailler à la maison et décorer pour égayer leurs espaces de vie tout en y passant plus de temps.

Le PDG de Wayfair, Niraj Shah, a déclaré qu’il ne craignait pas de voir une baisse des ventes en raison de la nature de la rénovation domiciliaire.

« Il existe une liste interminable de projets ou de produits que vous souhaitez pour votre maison », a déclaré Shah. « Il y a toujours quelque chose pour lequel vous êtes sur le marché. »

Les actions de la société ont augmenté de plus de 36% cette année, portant sa capitalisation boursière à un peu plus de 32 milliards de dollars.