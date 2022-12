Le cofondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, arrêté aux Bahamas

Sam Bankman-Fried, co-fondateur et ancien PDG de l’échange cryptographique effondré FTX, a été arrêté lundi aux Bahamas, a annoncé le bureau du procureur général des Bahamas dans un communiqué.

L’arrestation est intervenue après que le bureau a été informé par les États-Unis qu’il avait déposé des accusations criminelles contre Bankman-Fried et qu’il demanderait probablement l’extradition, a indiqué le bureau. Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, a confirmé l’arrestation et a déclaré qu’un acte d’accusation serait probablement annoncé mardi.

“Plus tôt ce soir, les autorités des Bahamas ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande du gouvernement américain, sur la base d’un acte d’accusation scellé déposé par le SDNY”, a déclaré Williams. écrit dans un tweet Lundi après-midi. “Nous prévoyons de lever les scellés sur l’acte d’accusation dans la matinée et nous aurons plus à dire à ce moment-là.”

États-Unis Damian Williams : Plus tôt dans la soirée, les autorités des Bahamas ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande du gouvernement américain, sur la base d’un acte d’accusation scellé déposé par le SDNY. Nous prévoyons de lever les scellés sur l’acte d’accusation dans la matinée et nous aurons plus à dire à ce moment-là. — L’avocat américain SDNY (@SDNYnews) 12 décembre 2022

Bankman-Fried, mieux connu sous le nom de SBF, a démissionné de son poste de PDG de FTX en novembre après la plate-forme de crypto-monnaie assiégée déposé pour la protection de la faillite du chapitre 11. La bourse basée aux Bahamas avait été l’un des plus grands joueurs dans la crypto-monnaie, et Bankman-Fried réputé pour son lobbying auprès des politiciens des deux côtés de l’allée, mais son effondrement a soulevé des doutes sur la crypto-monnaie et a laissé les clients se demander s’ils récupéreraient un jour leur argent.

Les révélations sur les avoirs et les relations étroites entre FTX et Alameda Research – plus d’un tiers des actifs du bilan d’Alameda étaient des jetons FTT émis par FTX – ont déclenché le mois dernier une série d’événements en cascade qui ont conduit Alameda à cesser ses activités et FTX à déposer pour la protection contre la faillite. Des milliards dans les fonds des investisseurs ont apparemment disparu du jour au lendemain.

“J’étais le PDG de FTX. Cela signifie que j’étais responsable”, Bankman-Fried a déclaré lors d’une interview en direct au Dealbook Summit le 30 novembre. Bankman-Fried a noté qu’il “ne serait pas surpris si je suis parfois là-haut pour parler de ce qui est arrivé à nos représentants”.

Le ministère américain de la Justice et d’autres agences enquêtent sur des allégations de fraude et de mauvaise gestion de fonds par FTX. Bankman-Fried a nié avoir commis une fraude ou avoir délibérément abusé de l’argent des clients.

L’ancien visage de la crypto a été invité par la représentante américaine Maxine Waters, présidente du comité des services financiers de la Chambre, à témoigner lors d’une audience sur la débâcle FTX prévue pour le 13 décembre. Bankman-Fried a répondu qu’il était prêt à témoigner mais que il avait besoin de temps pour se préparer.

Philip Davis, Premier ministre des Bahamas, a déclaré que tandis que les États-Unis poursuivaient des poursuites pénales contre SBF, la nation insulaire où était basée la bourse menait également ses propres enquêtes pénales et réglementaires sur l’effondrement de FTX.