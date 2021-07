Le cofondateur de Dogecoin dénonce la crypto-monnaie et la qualifie de « technologie hypercapitaliste »

Le cofondateur de Dogecoin, Jackson Palmer, a sévèrement critiqué les crypto-monnaies et a insisté pour qu’il reste à l’écart de l’hystérie, la qualifiant de « technologie hyper-capitaliste intrinsèquement de droite » conçue pour amplifier la richesse de ses partisans. La diatribe de Palmer contre la crypto le monde et les « riches » qui y sont attachés sont apparus sur sa page Twitter mercredi où il a écrit que l’industrie de la crypto-monnaie était « contrôlée » par les riches, car l’actif numérique a conduit à « l’évasion fiscale » et à la surveillance réglementaire « diminuée », rendant les riches plus riche.

Il a en outre ajouté que le manque d’audits, de réglementations et de taxation dans la technologie qui sert de « filet de sécurité » pour la personne moyenne est ce qui a rendu la crypto-monnaie dangereuse. « Vous avez perdu le mot de passe de votre compte d’épargne ? De votre faute. Vous êtes victime d’une arnaque ? De votre faute. Des milliardaires manipulent les marchés ? Ce sont des génies », a écrit Palmer.

« L’industrie de la crypto-monnaie s’appuie sur un réseau de relations commerciales louches, d’influenceurs achetés et de médias payants pour perpétuer un entonnoir culte « devenir riche rapidement » conçu pour extraire de l’argent aux personnes financièrement désespérées et naïves », a-t-il ajouté.

Malgré les affirmations de « décentralisation », l’industrie de la crypto-monnaie est contrôlée par un puissant cartel de riches personnalités qui, avec le temps, ont évolué pour incorporer bon nombre des mêmes institutions liées au système financier centralisé existant qu’elles étaient censées remplacer. – Jackson Palmer (@ummjackson) 14 juillet 2021

Vous avez perdu le mot de passe de votre compte épargne ? Votre faute.Etre victime d’une arnaque ? Votre faute. Des milliardaires manipulent les marchés ? Ce sont des génies. C’est le type de dangereux capitalisme « gratuit pour tous » que la crypto-monnaie a malheureusement été conçue pour faciliter depuis sa création. – Jackson Palmer (@ummjackson) 14 juillet 2021

Palmer a conclu en disant qu’il ne s’engage plus dans les discussions sur la crypto-monnaie car elle ne « s’alignait » pas avec sa politique ou son système de croyances.

Dogecoin est apparu en 2013 comme une blague. Il a été créé par Jackson Palmer et Billy Markus pour faire la satire de la croissance des altcoins en transformant le mème Internet doge en une crypto-monnaie. Bien qu’il soit né comme une blague, il a en fait conduit à une certaine praticité car son offre importante et son prix bas ont facilité un contenu efficace de micro- pourboires sur les réseaux sociaux. C’est un dérivé de Luckycoin qui a dérivé de Litecoin et utilise un algorithme Scrypt.

Au prix de 0,186729 $, Dogecoin a actuellement une capitalisation boursière de 24,33 milliards de dollars au moment de la rédaction de cet article.

