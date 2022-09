Le cofondateur de Cowboys for Trump fait appel de l’interdiction d’exercer des fonctions publiques

SANTA FE, NM (AP) – Un politicien du Nouveau-Mexique et partisan de Trump qui a été démis de ses fonctions et exclu de ses fonctions électives pour son rôle dans l’émeute du Capitole américain le 6 janvier 2021, tente de faire appel de cette décision devant la Cour suprême de l’État.

Le cofondateur de Cowboys for Trump et ancien commissaire du comté, Couy Griffin, a informé mardi la Haute Cour de son intention de faire appel.

La décision contre Griffin ce mois-ci d’un tribunal de district de Santa Fe a été la première à révoquer ou à interdire un élu de ses fonctions dans le cadre de l’attaque contre le bâtiment du Capitole américain qui a perturbé le Congrès alors qu’il tentait de certifier les élections 2020 du président Joe Biden. la victoire.

Griffin a déjà été reconnu coupable par un tribunal fédéral d’un délit pour avoir pénétré dans l’enceinte du Capitole le 6 janvier, sans entrer dans le bâtiment. Il a été condamné à 14 jours et crédité pour le temps passé.

Griffin a invoqué les garanties de liberté d’expression pour sa défense et affirme que son bannissement de la fonction publique prive ses électeurs politiques du comté d’Otero.

Il a été exclu de ses fonctions en vertu des dispositions du 14e amendement à la Constitution américaine, qui stipule que quiconque a prêté serment de respecter la Constitution peut être exclu de ses fonctions pour s’être engagé dans une insurrection ou une rébellion. Les dispositions ont été mises en place peu après la guerre civile.

Une vague de poursuites similaires à travers le pays cherchent à utiliser la disposition pour punir les politiciens qui ont participé au 6 janvier.

Griffin dit qu’il continue d’agir en tant que son propre conseiller juridique dans l’affaire.

“Honnêtement, je me suis senti très abandonné par beaucoup”, a déclaré Griffin.

Des militants conservateurs alignés sur Griffin ont exhorté leurs partisans à déposer des plaintes disciplinaires contre le juge qui a interdit à Griffin d’exercer ses fonctions.

Griffin, un ancien cavalier de rodéo et ancien pasteur de 48 ans, a aidé à fonder Cowboys for Trump en 2019. Le groupe promotionnel a organisé des défilés à cheval pour diffuser le message conservateur du président Donald Trump sur les droits des armes à feu, les contrôles de l’immigration et les restrictions à l’avortement.

Cette année, Griffin a voté deux fois en tant que commissaire de comté contre la certification des élections primaires du 7 juin au Nouveau-Mexique, dans une impasse sur l’intégrité des élections alimentée par des théories du complot sur la sécurité du matériel de vote dans le comté dominé par les républicains.

