Le cofondateur de Blizzard a démissionné parce qu’il en avait assez de se battre contre Bobby Kotick – Rapport

Le cofondateur de Blizzard, Mike Morhaime, a quitté Blizzard parce qu’il était apparemment fatigué de se battre avec l’ancien PDG d’Activision, Bobby Kotick, selon ceux qui ont travaillé en étroite collaboration avec lui, les deux dirigeants étant en désaccord depuis des années concernant l’avenir de Blizzard.

De nouveaux détails sur le départ de Morhaime en 2018 et la relation conflictuelle de Blizzard avec Activision sont disponibles via un extrait Extrait du prochain livre du journaliste de Bloomberg Jason Schreier Jouez bien : l’ascension, le déclin et l’avenir de Blizzard Entertainment qui sortira le 8 octobre (le même jour que la sortie de la première extension de Blizzard pour Diablo 4, Vessel of Hatred).

Pendant des années, Morhaime a tenté de tenir à distance Activision, qui a acquis Blizzard en 2007. Cet objectif de maintenir Blizzard à l’abri des pressions extérieures d’Activision est devenu plus difficile en 2013 lorsque Blizzard a annulé le projet Titan, un MMO FPS qui devait être le prochain World of Warcraft, selon Schreier.

Après l’annulation du projet, qui a coûté à Blizzard environ 80 millions de dollars, Kotick et Activision ont commencé à exercer davantage de contrôle sur Blizzard, notamment en poussant Blizzard à embaucher un directeur financier, Armin Zerza, pour maîtriser les coûts. Zerza n’arrêtait pas de « parler de la façon de gagner le plus d’argent possible », selon un ancien employé, et à un moment donné, il a suggéré de supprimer la convention annuelle des fans de Blizzard, ne comprenant pas pourquoi un projet avec des marges bénéficiaires aussi faibles était autorisé à exister, selon les sources de Schreier. Blizzard a annoncé cette année qu’il n’y aurait pas de BlizzCon 2024.

Morhaime a continué à se battre contre Kotick au cours des années suivantes, défendant le besoin de Blizzard d’employés du service client et de l’équipe cinématique du studio. Après une réunion des dirigeants d’Activision, Blizzard et King axée sur le thème « One ABK », Morhaime a craint que Blizzard perde son indépendance, selon Schreier. Il a écrit un long e-mail à Kotick en réponse, affirmant qu’il pensait que « préserver la culture et la magie de Blizzard » était une nécessité pour attirer et retenir « les meilleurs talents créatifs du monde ». Il a également déclaré qu’il avait été « de plus en plus difficile pour moi de donner confiance aux dirigeants et au personnel de Blizzard dans le fait que Blizzard avait un avenir stable ».

En 2017, Morhaime a présenté une lettre de démission, mais Kotick et d’autres l’ont persuadé de la retirer. Après la réunion de One ABK au printemps 2018, Morhaime a officiellement annoncé son départ en octobre, affirmant qu’il était temps que quelqu’un d’autre prenne la relève.

L’histoire de Blizzard allait bien sûr continuer, mais sans l’homme que Schreier a dit que de nombreux employés de Blizzard vénéraient. Morhaime a continué en 2020 à fonder un nouveau studio de jeux et éditeur, Dreamhaven. Blizzard, quant à lui, s’est retrouvé empêtré en 2021 dans une controverse à la suite d’un procès explosif dans l’État de Californie qui accusait Activision Blizzard d’inconduite sexuelle systémique et de discrimination, et a finalement conclu un accord avec l’État en 2023 à hauteur de 54 millions de dollars. Morhaime a déclaré dans une déclaration concernant le procès qu’il avait « honte ».

« Aux femmes de Blizzard qui ont vécu l’une de ces choses, je suis extrêmement désolé de vous avoir laissé tomber », a déclaré Morhaime.

À la suite du procès, Microsoft a acheté Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars, Kotick quittant son poste de PDG d’Activision Blizzard en décembre 2023.