La cofondatrice de BLACK Lives Matter, Patrisse Cullors, a appelé à l’abolition de tout le système de justice pénale en Amérique à la suite de la condamnation de Derek Chauvin.

Le flic blanc Chauvin risque jusqu’à 75 ans de prison après avoir assassiné l’homme noir George Floyd en s’agenouillant sur le cou – et il a été condamné dans une affaire historique qui a suscité l’indignation internationale.

Les manifestations de Black Lives Matter ont balayé le monde, appelant à l’égalité et à la fin de l’injustice raciale Crédits: Getty

Cullors a salué le verdict comme une « victoire en matière de responsabilité » – mais a déclaré que le meurtre de Floyd et la récente fusillade de Ma’Khia Bryant prouvent que le système de justice pénale est « cassé ».

La militante, qui a créé BLM avec Alicia Garza et Opal Tometi en 2013, a dit à ses 371 000 abonnés sur Instagram que le moment était venu de «se battre pour plus».

Elle a dit qu’elle envisage une Amérique où il n’y a « ni prisons ni prisons de surveillance ».

« Quand j’ai entendu les verdicts de culpabilité, j’ai ressenti deux choses. J’ai ressenti un grand sentiment écrasant de j’espère que cela permet à la famille de George Floyd de se sentir mieux. J’espère qu’ils sentent que justice leur a été rendue », a déclaré Cullors.

Elle a poursuivi: «Je me sentais aussi prête à me battre pour plus. Je suis prête à nous faire avancer vers l’abolition.

« Je suis prêt à nous rapprocher d’un endroit où il n’y a ni prison ni prison ni surveillance. »

Cullors, 37 ans, a fait valoir que la mort de Floyd était la preuve d’un système «brisé» et se demande si la condamnation de Chauvin devrait être un motif de célébration.

Elle a déclaré: « Un flic coupable a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, a été reconnu coupable de meurtre. Nous ne le voyons pas souvent. Nous voyons rarement cela.

« Ce n’est pas un signe que notre système de justice pénale fonctionne, c’est en fait un signe qu’il est cassé, c’est un signe que cela n’a jamais fonctionné pour nous et que nous devons aller vers l’abolition. »

« Dans un monde abolitionniste, nous aurions toujours George Floyd », a-t-elle ajouté, ajoutant que le verdict n’était « pas une victoire vers l’abolition ».

La mort horrible de George Floyd a suscité l’indignation à travers le monde

Ma’Khia Bryant a été abattu par un flic quelques instants avant que Chauvin ne soit condamné

Cullors a déclaré que la mort de Bryant dans le « même souffle » alors que le jury lisant le verdict sur Chauvin montre qu’il n’y a « pas de justice » ou de « liberté » pour les Noirs en Amérique.

Bryant a été tué quelques minutes avant la lecture de la phrase de Chauvin lors d’un incident à Columbus, Ohio.

La jeune femme de 16 ans a été abattue par un flic alors qu’elle se jetait sur une femme avec un couteau.

Bryant avait appelé les flics elle-même lors d’une dispute pour le ménage et affirmait qu’elle voulait la protection d’un autre groupe de filles qui avait menacé de violence.

La vidéo montre l’adolescente brandissant un couteau et semblant aller poignarder une femme quelques instants avant qu’elle ne soit abattue, mais les critiques soutiennent que la force meurtrière n’aurait pas dû être la première réaction du flic.

Cullors a déclaré: « Ma’Khia Bryant avait 16 ans et a reçu une balle dans la poitrine à plusieurs reprises par la police de Columbus.

« C’est pourquoi les Noirs souffrent tant, c’est pourquoi les Noirs doivent avoir l’abolition, c’est pourquoi notre pays doit avoir l’abolition. »

Derek Chauvin risque jusqu’à 75 ans de prison

Cullors compare l’affaire Floyd au procès de George Zimmerman en 2013, qui a été acquitté pour avoir abattu un adolescent noir Trayvon Martin à Sandford, en Floride.

Elle a dit: « J’ai regardé ce procès presque quotidiennement. Quelque chose qui était très différent de ce procès du procès de George Zimmerman était que j’avais réellement l’impression que tout le monde était du bon côté de l’histoire.

« J’avais l’impression que les gens écoutaient et pensaient au racisme anti-noir d’une manière que je n’ai jamais vue dans un procès et qui était puissante. »

La militante a exhorté ses partisans à « imaginer l’abolition » et un endroit où « les Noirs peuvent vivre librement, où nous pouvons vivre toute notre vie, où nous ne sommes pas abattus par la police ».

Cullors a longtemps fait campagne pour une justice transformatrice avec des ressources d’application de la loi réaffectées aux communautés de soutien par l’éducation et les soins de santé.

Les questions sur l’avenir de la police aux États-Unis ont dominé l’ordre du jour depuis le meurtre de Floyd et un certain nombre d’autres fusillades très médiatisées, telles que la mort de Breonna Taylor et Daunte Wright.

Le slogan « Defund The Police » est devenu un trope populaire à gauche, et Joe Biden utilisera son discours au Congrès la semaine prochaine pour appeler à une réforme de la police.

Pendant ce temps, Chauvin fait face à une nouvelle enquête alors que les procureurs font pression pour qu’il soit inculpé pour un incident de 2017 où il se serait agenouillé sur un garçon de 14 ans pendant 17 minutes.