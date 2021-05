Le cofondateur de Black Lives Matter critiqué pour avoir acheté plusieurs manoirs démissionne pour se concentrer sur les offres de livres et de télévision – RT USA News

La cofondatrice de la Black Lives Matter Global Network Foundation, Patrisse Khan-Cullors, part après près de six ans à la première place, mais insiste sur le fait que son départ n’a rien à voir avec la récente controverse sur ses achats immobiliers.

Cullors, 37 ans, a annoncé jeudi qu’elle serait « en transition » de son rôle à BLMGNF, et en se concentrant sur un contrat de livre et de télévision, selon le New York Post.

« J’ai créé l’infrastructure et le soutien, ainsi que les os et les fondations nécessaires pour pouvoir partir » elle a dit. « On a l’impression que le moment est venu. »

Après presque 8 ans, nous disons à plus tard au dernier de nos fondateurs, Patrisse Cullors, qui a servi BLM de tout cœur. Nous réfléchissons à l’impact que Patrisse a eu sur BLM, et nous sommes profondément reconnaissants.Patrisse, nous sommes toujours en admiration devant vous. #Merci Patrisse 🌻🌻🌻 pic.twitter.com/MOWP38DYpT – Les vies noires comptent (@Blklivesmatter) 27 mai 2021

BLMGNF a confirmé que Cullors sera « transition» de son poste vendredi et qu’elle a nommé deux cadres supérieurs pour la remplacer. Parmi ses réalisations, la Fondation a cité la création d’un PAC qui a remis 746 000 $ à « élire les candidats noirs à la libération » et en faisant un don « Près de 25 millions de dollars aux organisations dirigées par des Noirs et aux familles noires à travers le pays», dont 3 millions de dollars pendant la pandémie.

Plus tôt cette année, les dossiers immobiliers ont montré que Cullors avait acheté quatre manoirs d’une valeur totale de 3,2 millions de dollars, dont une maison de 1,4 million de dollars à Topanga Canyon, un quartier riche de Los Angeles où la population n’est que de 1,4 % de Noirs.





Cullors a insisté sur le fait que son départ était en préparation depuis un certain temps et n’avait rien à voir avec la controverse suscitée par son récent achat de plusieurs maisons de plusieurs millions de dollars, pour lesquelles elle a été largement critiquée.

« C’étaient des attaques de droite qui essayaient de discréditer mon caractère, et je ne me base pas sur ce que la droite pense de moi, » elle a dit.

Les critiques des chapitres de Black Lives Matter aux États-Unis, qui se plaignent depuis décembre que la Fondation a levé des dizaines de millions en 2020, n’ont distribué que des miettes à la base.





Cullors a cofondé BLMGNF en 2013, avec les militantes Alicia Garza et Opal Tometi. Dans une interview en 2015, elle a décrit le trio comme « des marxistes entraînés… très au fait des théories idéologiques en quelque sorte. »

Avant de partir, Cullors a nommé comme cadres supérieurs Makani Themba et Monifa Bandele. Higher Ground Change Strategies, l’employeur actuel de Themba, la décrit comme une « innovateur en justice sociale et pionnier dans le domaine de la communication du changement et de la stratégie narrative ». Bandele dirige les opérations quotidiennes de la Time’s Up Foundation, un projet dirigé par l’ancienne chef de cabinet de Michelle Obama, Tina Tchen.

« Avec des personnes intelligentes, expérimentées et engagées qui soutiennent l’organisation pendant cette transition, je sais que BLMGNF est entre de bonnes mains,», a déclaré Cullors. « Le programme de la fondation reste le même – éradiquer la suprématie blanche et construire des institutions qui affirment la vie. »

Le soutien au mouvement Black Lives Matter est monté en flèche en juin de l’année dernière, après la mort de George Floyd à Minneapolis, Minnesota. Les manifestations qui ont éclaté se sont rapidement transformées en émeutes et se sont propagées à travers les États-Unis, attirant des millions de dons à BLMGNF via la plateforme de collecte de fonds des démocrates ActBlue.

Alors qu’une enquête récente a montré une baisse drastique de l’approbation populaire pour le BLM, son idéologie a été cooptée par l’administration Biden, le département d’État ayant demandé aux ambassades américaines du monde entier de hisser le drapeau Black Lives Matter à l’anniversaire de la mort de Floyd et aller de l’avant.





