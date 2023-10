Le cœur financier de Londres évalue la victoire du parti travailliste

Gratte-ciel du quartier financier, des affaires et du shopping de Canary Wharf à Londres, au Royaume-Uni.

Le Parti travailliste détient environ 20 points d’avance sur le Parti conservateur du Premier ministre Rishi Sunak dans la plupart des principaux sondages, le parti au pouvoir étant endommagé par une série de scandales et par les turbulences sur les marchés déclenchées l’année dernière par le « mini-budget » désastreux de la prédécesseure de Sunak, Liz Truss.

S’exprimant lors d’un événement en marge dimanche, le secrétaire financier fantôme au Trésor, James Murray, a réitéré la mission du parti consistant à atteindre la plus forte croissance du G7 et à impliquer le secteur privé.

Murray a visé Truss et l’ancien chancelier Kwasi Kwarteng en expliquant comment le Parti travailliste chercherait à ramener « la stabilité et la certitude » au système politique du pays.

« Apporter cette stabilité et cette certitude n’est pas une mince affaire. Il est vraiment crucial d’encourager les entreprises à investir, de soutenir tous ceux qui travaillent ensemble pour la croissance économique », a ajouté Murray.

« Je pense que la deuxième partie vraiment cruciale de notre approche est l’accent que nous mettons sur la façon dont nous travaillerons main dans la main avec les entreprises, avec le secteur privé, avec l’entreprise privée pour faire croître l’économie. »

Il a déclaré que l’équipe du Trésor fantôme considère que la voie vers une croissance économique durable passe par l’État « créant les fondations permettant au secteur privé d’apporter la croissance, d’apporter l’innovation, d’amener la concurrence et de reconstruire la création de richesse dans l’ensemble de l’économie. «

La chancelière fantôme Rachel Reeves a annoncé une série de nouvelles promesses économiques visant à stimuler la croissance, s’engageant à « reconstruire la Grande-Bretagne » si les travaillistes remportent les élections générales de 2024. Dans un discours confiant devant une salle d’exposition bondée à Liverpool, Reeves a déclaré que les travaillistes se battraient lors des prochaines élections sur l’économie, mais que « le changement ne pourra être obtenu que sur la base d’une discipline de fer ».

Cela signalait un écart marqué par rapport à la politique économique du parti sous l’ancien dirigeant Jeremy Corbyn, qui se concentrait fortement sur la redistribution et était profondément impopulaire auprès de la grande entreprise et du quartier financier de Londres.

Sous Corbyn, le parti travailliste a connu en 2019 son pire résultat électoral depuis 1935, et Starmer a cherché à ramener le parti au centre afin de reconstruire son soutien de base dans les anciens centres.

Emma Reynolds, directrice générale des affaires publiques, de la politique et de la recherche chez TheCityUK, un groupe de lobbying pour le secteur des services financiers et professionnels du Royaume-Uni, a déclaré que l’équipe actuelle du Trésor fantôme avait fait un « excellent travail d’engagement commercial » et s’était éloignée de la direction précédente. « ce qui a été considéré par les entreprises, à tort ou à raison, comme n’encourageant pas le secteur privé. »