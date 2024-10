Le cœur du patient n’a pas reçu d’injection de morphine

Un coroner a rejeté les affirmations de la famille d’une femme de 57 ans selon lesquelles elle aurait reçu une injection de morphine directement dans le cœur.

Nicola Price, de Wymondham, a eu la grippe en décembre 2023 et a accidentellement fait une surdose de paracétamol, selon une enquête.

La coroner de Norfolk, Yvonne Blake, a appris que Mme Price souffrait également de plusieurs problèmes de santé, qui ont contribué à sa mort par défaillance de plusieurs organes le 5 janvier.

Son frère et sa mère avaient affirmé que les médecins auraient pu faire davantage pour lui sauver la vie, mais Mme Blake a rejeté les affirmations selon lesquelles elle avait reçu une injection de morphine dans le cœur, après avoir entendu des preuves selon lesquelles elle avait reçu le sédatif dans la main ou le poignet, et a conclu qu’elle était décédée des suites d’une injection de morphine dans le cœur. causes naturelles.

La mère de Mme Price, Beryl, a déclaré qu’elle et sa fille ne se sentaient pas bien à cause d’un rhume le 29 décembre, mais n’avaient pas réalisé qu’il s’agissait d’une grippe.

« Elle m’a dit qu’elle avait pris du paracétamol et un remède contre le rhume et la grippe et qu’elle avait essayé de faire baisser sa température », a-t-elle déclaré.

Les ambulanciers paramédicaux et les cliniciens A&E de l’hôpital universitaire de Norfolk et Norwich ont déclaré devant le tribunal du coroner qu’ils n’avaient pas été informés de la consommation de paracétamol de Mme Price et n’étaient pas alertés d’un risque de surdose, se concentrant plutôt sur ses difficultés respiratoires.

Beryl Price a ajouté que quelques jours plus tard, le personnel médical « a dit qu’elle allait trop mal et qu’ils ne pouvaient rien faire. Je ne comprends pas pourquoi ils n’ont pas fait plus d’efforts. Elle n’aurait pas dû mourir ».

« Possibilité de traitement ultérieur »

William Price, le frère de Nicola Price, a déclaré dans une déclaration de témoin : « J’ai demandé si elle pouvait subir une dialyse, mais s’ils la retiraient du ventilateur, elle mourrait très probablement dans le couloir. J’ai demandé au médecin si Nicola allait mourir. , et ils ont dit qu’elle le ferait.

« Ils lui ont donné de la morphine pour arrêter son cœur, ils lui ont retiré son oxygène et il lui a fallu six heures pour mourir. Je ne sais pas pourquoi ils ne lui ont pas donné la possibilité de suivre un traitement supplémentaire. »

Mais les médecins et les ambulanciers ont déclaré que la morphine n’était pas administrée directement au cœur de Mme Price, mais plutôt à sa main ou à son poignet via une pompe.

Les ambulanciers paramédicaux et les cliniciens des urgences ont déclaré que s’ils avaient su qu’il existait un risque de surdose de paracétamol, ils l’auraient traité immédiatement.

Au lieu de cela, ils ont donné la priorité à ses besoins médicaux comme des difficultés respiratoires liées à une infection pulmonaire suspectée et à ses problèmes de santé connus.

Ce n’est que le lendemain que le Dr Christopher Atkins, un consultant en pneumologie, a déclaré qu’on lui avait dit que Mme Price avait pris un gramme de paracétamol toutes les quatre heures en plus des médicaments contre le rhume et la grippe.

Cela a causé des dommages à son foie et à ses reins, et bien que des analyses de sang aient montré que sa fonction hépatique s’était améliorée grâce à deux séances de dialyse, ses reins présentaient des signes de nécrose.

Il a été entendu que la fonction hépatique et rénale altérée et l’impact de ses maladies respiratoires auraient exacerbé la pression sur ses organes et, malgré l’apport d’oxygène, elle s’était sentie somnolente – un signe qu’une oxygène insuffisante atteignait son cerveau, selon l’enquête.

La coroner Yvonne Blake a déclaré qu’elle avait posé toutes les questions que lui avait posées la famille de Mme Price. [BBC]

Le coroner a posé au Dr Charelle Manning, gastro-entérologue à l’hôpital, une série de questions au nom de la famille du patient décédé.

Lorsqu’on lui a demandé si Mme Price avait été jugée trop âgée pour un traitement, le Dr Manning a répondu : « Du point de vue de l’âge, non. Mais je suppose que la décision aurait été prise en tenant compte de son état de santé général. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait eu une injection dans son cœur pour l’arrêter de battre, le Dr Manning a répondu : « Non. En soins palliatifs, la morphine serait administrée par voie sous-cutanée, mais pas pour arrêter le cœur. »

En résumé, Mme Blake a ajouté : « Ils ne [do that] parce que ce serait un meurtre ou un homicide involontaire. Cela n’arrive certainement pas.

« Mme Price n’allait pas s’en remettre. Sa famille se demandait pourquoi on lui avait retiré l’oxygène – c’était parce que [to remain on oxygen] aurait prolongé les choses.

« Malheureusement, Miss Price est décédée le 5 janvier, quelques heures après que son oxygène ait été retiré. Ce n’était pas dû à son âge, mais à sa fragilité.

« J’ai posé toutes les questions de la famille et je suis convaincu que Miss Price a été traitée de manière adéquate.

« Mais ses autres problèmes ne se sont pas résolus et elle a finalement développé une défaillance organique.

« Nicola Price est décédée de causes naturelles. »

