Le prince Harry a une nouvelle série documentaire – et cette fois, les projecteurs sont tournés vers les autres.

Mercredi, Netflix a diffusé « Heart of Invictus », qui suit un groupe de soldats blessés alors qu’ils se préparent pour les Jeux Invictus aux Pays-Bas.

Le duc de Sussex et son épouse, Meghan Markle, ont signé un contrat lucratif pour produire du contenu pour le streamer après avoir quitté la famille royale en 2020. Leur série en six parties, « Harry & Meghan », qui détaille leur histoire d’amour et leurs luttes. avec la vie royale, créé l’année dernière.

« Le monde veut que le prince Harry gagne et l’acceptera à nouveau s’il apparaît comme faisant le bien et assumant la responsabilité de ses actes », a déclaré l’experte royale Helena Chard à Fox News Digital. « Le prince Harry devrait poursuivre une vie de service plutôt que de s’en prendre à la famille royale et aux médias britanniques. »

Plusieurs experts royaux ont insisté sur le fait que le duc et la duchesse de Sussex chercheraient à se concentrer sur des projets distincts alors qu’ils cherchent à réorganiser leur marque aux États-Unis. Pour Chard, c’est une bonne nouvelle.

« Cela… aidera le Royaume-Uni à accueillir à nouveau Harry », a-t-elle déclaré. « Harry croit en la famille et j’espère qu’avec le temps, la fracture royale se dissipera et qu’une famille royale plus forte émergera. »

« Malgré des relations tendues, je pense que le roi Charles sera fier de la série documentaire ‘Heart of Invictus’ du prince Harry », a ajouté Chard.

Au moment de la sortie royale du couple, ils ont évoqué ce qu’ils considéraient comme le traitement raciste des médias envers la duchesse et le manque de soutien du palais pour leur décision. Après avoir déménagé en Californie, Markle a lancé un podcast intitulé « Archetypes » en 2022, qui a dominé les charts Spotify dans le monde entier. En décembre, le documentaire Netflix en six parties du couple a fait ses débuts.

Le 10 janvier, les mémoires de Harry, « Spare », ont battu le record du livre non-fictionnel le plus vendu de tous les temps. L’homme de 38 ans y expose son chagrin après la mort de sa mère, la princesse Diana, ainsi que sa rivalité avec son frère, le prince William, héritier du trône britannique. Il partageait des détails profondément personnels sur Harry et la famille royale au sens large.

Dans cette nouvelle série, Harry choisit de défendre une cause qui le passionne depuis longtemps. Sur le modèle des Warrior Games aux États-Unis, Harry a fondé les Invictus Games en 2014 en tant qu’événement de style paralympique conçu pour inspirer les anciens combattants du monde entier alors qu’ils s’efforcent de surmonter leurs blessures sur le champ de bataille.

« ‘Heart of Invictus’ est un concept fantastique et les histoires des concurrents sont convaincantes », a déclaré Kinsey Schofield, animatrice du podcast « To Di For Daily », à Fox News Digital.

« Je félicite le prince Harry d’avoir utilisé sa plateforme pour donner une voix aux oubliés. … Si Harry continue de se concentrer sur la philanthropie… les choses pourraient s’améliorer pour sa marque avec le temps », a-t-elle déclaré. « Je refuse de critiquer le prince Harry quand j’ai l’impression que ses efforts sont sincères. J’ai l’impression que nous constatons un changement dans les priorités de Harry ces derniers temps. … Je vois Harry et Meghan travailler séparément dans un avenir immédiat. »

L’expert royal Ian Pelham Turner a déclaré à Fox News Digital qu’Harry brille le plus lorsqu’il utilise sa plateforme pour mettre en avant des causes, en particulier en soutenant les anciens combattants.

« Je pense que si la reine était encore en vie, elle serait fière des efforts de son petit-fils », a-t-il déclaré. « Cela lui rappellerait probablement l’esprit stoïque du prince Philip qui consistait à servir son pays de toutes les manières possibles. »

« ‘Heart of Invictus’ sur Netflix met en lumière les sentiments et les valeurs que le prince Harry éprouve envers les anciens combattants qui ont été grièvement blessés au combat », a-t-il déclaré. « [It also shows] comment ses jeux pionniers ont incité de nombreuses personnes à créer un esprit de compétition, qui a concentré leur esprit sur un avenir positif. »

« Le grand-père du prince Harry, pensa le prince Philip [the Invictus Games] était le plus merveilleux, » Hilary Fordwich, experte de la famille royale britannique a déclaré à Fox News Digital. « À ce jour, il est considéré comme le plus grand héritage de Harry. Destiné à braquer les projecteurs sur le personnel militaire et à rappeler au public ce qu’il fait de mieux… il y parvient certainement. Bien qu’en général, il se concentre sur le travail que les athlètes accomplissent pour concourir… ça faisait [also] notre objectif est de nous concentrer sur leur rétablissement et leur résilience. »

Mais le dernier projet solo de Harry n’a pas reçu de critiques élogieuses. Dans la série, Harry a déclaré qu’il n’avait pas le soutien dont il avait besoin à son retour du combat en Afghanistan. Ces commentaires ont suscité une certaine indignation parmi les partisans du palais.

En parlant du trouble de stress post-traumatique (SSPT), Harry a déclaré que son retour en Afghanistan en 2012 avait déclenché des émotions qu’il avait réprimées après la mort de sa mère, alors qu’il avait 12 ans. Le prince a déclaré que l’impact de la mort de Diana n’avait jamais été discuté au sein de la famille royale. Il partage un sentiment similaire dans ses mémoires « Spare ».

« Le plus gros problème pour moi était que personne autour de moi ne pouvait vraiment m’aider ; je n’avais pas cette structure de soutien, ce réseau ou ces conseils d’experts pour identifier ce qui m’arrivait réellement », a déclaré Harry. « Malheureusement, comme la plupart d’entre nous, la première fois que vous envisagez une thérapie, c’est lorsque vous êtes allongé sur le sol en position fœtale, souhaitant probablement avoir traité certaines de ces choses auparavant. »

Certains experts royaux ont pris la déclaration de Harry comme un autre coup porté à la famille royale, insistant sur le fait que l’accent aurait dû être mis sur les concurrents, et non sur ses luttes passées, une fois de plus.

« Il déclare que personne autour de lui ne pouvait vraiment l’aider… insinuant que sa famille n’était pas là pour lui pendant cette période, ce qui est absurde », a déclaré Chard. « Pas étonnant que le prince William soit si horrifié et blessé. »

« Je me rends compte que ce documentaire lui permet de mettre en lumière le traumatisme qu’il a enduré à son retour d’Afghanistan, mais ça suffit maintenant, Harry », a-t-elle déclaré. « Arrêtez de parler de vous et laissez les autres occuper le devant de la scène. »

Schofield a déclaré que les commentaires sur la famille royale détournent l’attention de ce sur quoi l’accent devrait réellement être mis : les anciens combattants.

« Malheureusement, Harry continue de s’attarder sur le passé et d’accuser sa famille d’actes répréhensibles », a-t-elle déclaré. « Je serais reparti très satisfait de cette série documentaire si Harry n’avait pas décidé de l’utiliser comme une autre occasion de s’en prendre à sa famille. … J’applaudis le prince Harry d’avoir utilisé sa plateforme pour donner une voix aux oubliés, mais… vous êtes complètement distrayant de tout le bien que vous essayez de faire. « Heart of Invictus » a fière allure sur le papier, mais cela ne changera pas le cœur ou l’esprit de quiconque a été déçu par les actions d’Harry au cours des trois dernières années.

Fordwich a noté qu’il aurait dû y avoir une opportunité pour le palais de répondre aux affirmations de Harry et s’il envisageait de changer la façon dont il continue de mettre en lumière la sensibilisation à la santé mentale.

« C’est vraiment dommage qu’il ait choisi de critiquer une fois de plus, délibérément ou par inadvertance, la famille royale, affirmant que son traumatisme ‘n’a jamais été discuté' », a déclaré Fordwich. « Une telle fouille était-elle vraiment nécessaire ou même exacte ? … L’auto-atrocité continuelle d’Harry nuit malheureusement à ceux qui ont souffert sans se plaindre. »

Mais tout le monde ne partage pas les mêmes sentiments. Le commentateur royal britannique Jonathan Sacerdoti a déclaré à Fox News Digital qu’un athlète ayant participé aux Jeux Invictus lui avait dit qu’il avait une attitude positive envers Harry en raison de son implication.

« Les Jeux Invictus combinent… son intérêt pour l’armée, son intérêt pour la maladie mentale et sa passion pour le sport », a déclaré Sacerdoti. « L’idée des jeux est très valable et importante : aider les vétérans blessés à retrouver leur confiance et leur passion pour la vie en participant à des compétitions sportives… et en représentant eux-mêmes, leurs familles et leur pays. … C’est la clé de l’image de Harry. qu’il entretient des activités que les gens respectent.

Tous les regards continueront d’être tournés vers le duc et la duchesse de Sussex et vers ce que sera leur prochaine décision. Schofield a déclaré qu’après avoir fait face à des critiques cinglantes pour leurs révélations, le couple devrait maintenant se concentrer sur la philanthropie et la différence positive qu’ils peuvent faire aux États-Unis.

« Il y a encore un public important qui s’intéresse à Harry et Meghan », a-t-elle déclaré. « Ils doivent trouver comment tirer parti de cet intérêt tout en protégeant leur paix. … J’aimerais les voir essayer d’aider à éliminer la crise des sans-abri à Los Angeles. C’est la ville natale de Meghan. Si Harry veut approuver des médicaments qui, selon lui, ont amélioré son vie… peut-être devrait-il faire campagne contre ceux qui détruisent actuellement notre pays comme le fentanyl. Ils ont tous deux promis de vivre une vie de service en quittant la famille royale.

« Espérons que ce soit officiellement la dernière fois qu’ils diffusent le linge sale de leur famille », a-t-elle ajouté.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.