Les fans de GOGGLEBOX ont été laissés en train de roucouler après que les petits-enfants des Malones aient fait une apparition surprise dans la série.

Tom Snr et Julie ont été rejoints par leurs trois petits-enfants – Saoirse, Brogan et Carsen – au début de l’épisode de vendredi soir.

4 Les trois petits-enfants des Malones ont fait une apparition surprise sur Gogglebox

4 Ils ont été rejoints par leur maman Vanessa pour fêter l’anniversaire de Tom Snr Crédit: C4

L’adorable trio a été filmé dans le salon du couple alors qu’ils célébraient l’anniversaire du chauffeur de camion Tom Snr.

Avec Tom Snr ‘et le fils de Julie, Shaun et sa fille Vanessa, les enfants ont souri et hurlé pendant qu’ils chantaient’ Happy Birthday ‘.

Ils ont ensuite aidé à souffler les bougies sur le gâteau de leur grand-père, qui avait été fait pour ressembler à un cheeseburger.

S’adressant à Twitter, les fans de l’émission n’ont pas tardé à commenter à quel point les enfants de Vanessa sont gentils.

4 Le trio a déjà son propre compte Twitter commun Crédits: TWITTER

Un spectateur a tweeté: « De magnifiques petits-enfants! »

Un autre a ajouté: « Les petits-enfants des Malones sont devenus si grands! »

Un troisième a écrit: « Les petits-enfants des Malones sont vraiment mignons! Quelle belle famille! »

Ce n’est pas la première fois que les petits-enfants de Tom Snr et Julie font une apparition sur Gogglebox – et cela vient quelques semaines seulement après que leur mère Vanessa soit devenue une habituée de l’émission.

4 Les enfants ont fait leur première apparition à Gogglebox en 2018 Crédit: C4

Les jeunes ont fait leurs propres débuts en mars 2018, rejoignant leurs grands-parents dans une scène pour le programme peu après la naissance de Carsen.

Plus tard, le bambin a de nouveau fait fondre les cœurs après s’être assis sur les genoux de son grand-père à Noël alors qu’il était vêtu d’un costume d’elfe adorable.

Ils ont leur propre profil Twitter appelé The Mini Malones et comptent plus de 2000 abonnés.

Julie avait précédemment dit à une fan qu’elle était à toutes les naissances de ses petits-enfants, en tweetant: « J’étais là pour les 3 et je suis tellement fière de @ VanessaMalone1 x. »

Après l’apparition de l’anniversaire de vendredi soir, elle a remercié les fans pour leurs aimables commentaires.