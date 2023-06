Le cœur d’Amitabh Bachchan saigne pour une petite fille vendant des fleurs à un feu de circulation lors de fortes pluies

Amitabh Bachchan partage souvent des anecdotes et des histoires inspirantes sur son blog. Il ne ménage aucun effort pour influencer les gens de la bonne manière. C’est un écrivain assez régulier qui écrit sa vie et ses expériences dans un blog. Cette fois encore, il a partagé une histoire réconfortante qui pourrait faire pleurer votre cœur et faire plus de place dans votre cœur pour Big B. Il a partagé un incident lorsqu’il a rencontré une jeune fille vendant des fleurs à un feu de circulation un jour de pluie.

Récemment, Amitabh Bachchan est tombé sur une fille dans la rue de Mumbai qui faisait vivre sa famille. Malgré qu’il pleuvait, elle n’a pas perdu espoir mais a essayé de gagner de l’argent pour aider ses parents. La mégastar a écrit la rencontre de cette fille sur son blog. Il a raconté comment il ne pouvait pas l’ignorer et lui a donné de l’argent sans compter. Il a appelé la fille à moitié trempée vers sa voiture et l’a aidée sans acheter ses affaires.

Amitabh Bachchan a partagé que c’était un jour de pluie à Mumbai, il a vu une jeune fille debout à un feu de circulation à moitié trempée dans la forte averse qui s’est produite il y a quelque temps. Elle avait un petit bouquet de roses rouges enveloppé dans du papier plastique rugueux mais usé par la pluie et le temps. Lorsque la circulation s’est arrêtée, elle a continué à se déplacer de fenêtre en fenêtre de voiture dans l’espoir de vendre des fleurs et de gagner de l’argent pour se nourrir et nourrir sa famille. Big B pouvait détourner les yeux de son doux visage usé par les intempéries.

L’acteur a continué pendant un moment, elle des réfutations désintéressées des voitures devant et il n’arrêtait pas de le remarquer et de lui faire signe. Cependant, elle a reculé lorsque la voiture de la police de sécurité lui a donné des signaux d’avertissement pour ne pas s’approcher. Plus tard, elle a remarqué et exprimé son inquiétude à la fois à la police et à la fenêtre que l’acteur baissait pour elle. De plus, Amitabh Bachchan ne lui a pas demandé le prix des roses qu’elle vendait et lui a juste donné de l’argent. L’acteur a révélé qu’il ne comptait même pas parce que cela ne le dérangeait pas.

La petite fille a pris l’argent en hésitant et a remis le bouquet à Big B. Il a refusé d’acheter des fleurs et a fait un geste gentil en l’aidant financièrement pour laquelle elle se débattait. Il a simplement dit que c’était tout et l’a laissée partir. Concluant le blog, il a exprimé le visage qu’il a remarqué qui pourrait peut-être nourrir non seulement elle-même mais sa famille pour les jours à venir.