Peter Andre a révélé qu’il avait supplié l’ambassade d’Australie de lui permettre de rentrer dans son pays natal.

L’ancienne pop star, 47 ans, est désespérée de serrer dans ses bras sa chère maman et son père Thea et Savvas, tous deux au milieu des années quatre-vingt.

Les parents de la chanteuse Mysterious Girl n’ont pas pu voyager d’Australie en raison du fait que le gouvernement a imposé une interdiction stricte de la plupart des voyages internationaux.

Donc, dans une dernière tentative pour retrouver ses chers amis, Peter a pris sur lui de contacter l’ambassade d’Australie dans l’espoir qu’ils le laisseraient voler pour voir sa mère Thea, qui actuellement « ne va pas très bien ».

S’ouvrant sur son chagrin d’amour dans sa dernière chronique pour les nouveautés! Magazine, Peter a insisté sur le fait que ses parents étaient sa «priorité principale» cette année.







(Image: Peter Andre / Instagram)



Le fier papa de quatre enfants a écrit: «Ma priorité numéro un cette année est d’aller voir ma mère et mon père en Australie, car ils me manquent trop.

«J’attends impatiemment l’ouverture des frontières car ça a été dérangeant de ne pas les voir, d’autant plus que ma mère ne va pas très bien.

Peter a poursuivi en expliquant qu’il espérait pouvoir voler vers Down Under parce que sa mère n’est actuellement pas en meilleure santé, mais malheureusement, il ne répond pas aux critères des vols d’urgence.







(Image: Peter Andre / Instagram)



«J’ai en fait contacté l’ambassade d’Australie parce qu’il y a des circonstances spéciales dans lesquelles les membres de la famille peuvent voler, mais malheureusement, je ne réponds pas aux critères», a-t-il expliqué.

En décembre, il a été annoncé que le gouvernement australien avait prolongé son interdiction de voyager à l’étranger, les résidents n’étant autorisés à quitter le pays que pour des raisons spécifiques.

Les restrictions sur les départs de voyages internationaux et les navires de croisière en Australie resteront en vigueur jusqu’à au moins la mi-mars.







(Image: Peter Andre / Instagram)



Le mois dernier, Peter a partagé ses craintes de ne pas pouvoir voir ses parents bien-aimés avant 2022 au milieu des règles strictes de voyage de Covid.

S’ouvrant sur la situation déchirante, a déclaré le chanteur Le soleil : «Le plus beau cadeau de Noël serait de voir maman et papa, mais ce n’est pas autorisé.







(Image: Instagram)



«Papa me disait qu’ils avaient dit aux nouvelles que c’était peut-être même la fin de l’année prochaine qu’ils autoriseraient les voyages internationaux.

L’ancienne star de I’m A Celebrity craint de ne plus jamais revoir ses parents en raison de leur âge.

Un Peter ému a expliqué: « Cela m’inquiète vraiment parce que maman et papa sont à la fin des années 80. Quand ils avaient la quarantaine et que j’étais adolescent, je ne les voyais pas depuis un an, tu savais juste que tu les reverrais un an plus tard et ils iraient bien.