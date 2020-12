Paul Chuckle avait envie de son défunt frère, Barry, la veille de Noël et a pris un moment pour célébrer ce qui aurait été le 76e anniversaire de la star de la comédie.

Les vrais frères Paul et Barry – dont le vrai nom de famille est Elliott plutôt que le « Chuckle » à l’écran selon l’émission télévisée de leurs enfants The Chuckle Bothers – ont été des stars du petit écran des années 70 aux années 2000.

Malheureusement, Barry est décédé à l’âge de 73 ans en août 2018 après avoir subi une bataille secrète contre le cancer des os et une courte maladie.

S’adressant aux médias sociaux jeudi, le frère survivant Paul, 73 ans, a partagé une photo de lui-même avec son frère et a réfléchi à leur vie ensemble.







Il a écrit: «L’anniversaire de mon charmant frère Barry aujourd’hui et je me souviens juste des bons moments. #happybirthdaybaz. «

L’image partagée semblait montrer Barry et Paul dans une boîte de nuit devant une foule de fans.

Paul a ensuite partagé une autre photo de Barry sur scène avec un microphone, avec la légende: «Merci à tous de se souvenir de Barry aujourd’hui à l’occasion de ce qui aurait été son 76e anniversaire.»









Les fans avaient partagé leurs souvenirs de regarder les deux frères sur scène, à l’écran et en personne au fil des décennies.

Un fan a fait remarquer: «J’étais tellement attristé quand Barry est décédé, je ne peux que vous décrire tous les deux comme des génies, je me souviens avoir eu une dispute avec vous à propos de Rotherham et Hull City après beaucoup de bières après la pantomime. Jours heureux! »

Un autre a jailli: «Je ne peux pas surestimer le plaisir que vous m’avez apporté il y a longtemps. Être un petit enfant peut souvent être difficile et effrayant, et tous ces moments où j’avais vraiment besoin de remonter le moral et que vous ne m’avez jamais déçu. Et il y en a des millions qui seraient d’accord. Quel héritage! Passez un bon Noël. »

Alors qu’un autre fan a commenté: «Salut Paul. Fan de longue date. J’espère ce soir que vous êtes dans un endroit où vous pouvez revenir sur les souvenirs sans trop de douleur. Je lève un verre pour Barry ce soir. À lui, à vous.

Un autre fan a expliqué pourquoi les frères transcendaient les générations.









Le fan a tweeté: «J’ai emmené mon fils vous voir tous les deux en panto à Ashton sous lyne il y a de nombreuses années, j’ai en fait pleuré en riant en vous regardant, le meilleur était le fait que vous vous êtes assis à la fin pour signer des autographes et prendre des photos jusqu’à ce qu’il y ait personne d’autre n’attend, de vraies stars jusqu’à la toute fin.

Barry a été inhumé le 17 août 2018, tandis que Paul a exprimé sa dévastation à la mort de son frère dans un communiqué.

Il a déclaré à l’époque: «Je n’ai pas simplement perdu mon frère, j’ai perdu mon partenaire de théâtre de très nombreuses années et mon meilleur ami.