Le cœur brisé, Mallika Dua essaie d’avancer dans la vie après la mort de sa mère Chinna Dua

La comédienne Mallika Dua, qui a récemment perdu sa mère à cause de COVID-19, a expliqué comment elle avait géré sa disparition. Vendredi, Mallika est allée sur Instagram et a partagé les qualités de sa défunte mère qu’elle veut s’imprégner dans sa vie.

« Je pensais que je téléchargerais quelque chose qui la ferait sourire. Elle est définitivement sur insta, je veux essayer de retourner au travail. Outre le fait évident que travail = argent, travail aussi = raison. Elle n’a jamais fait de vélomoteur. Elle est passée d’un chose à l’autre avec passion et sourire », a-t-elle écrit.

«Elle n’a jamais laissé la tragédie ou l’inquiétude l’arrêter. Je me dis ça tous les jours. Hier a été horrible mais j’y suis parvenu. Je continuerai à me battre et à me lever comme le soleil tous les jours », a-t-elle encore écrit, ajoutant une image heureuse d’elle tirée de son film « Indoo Ki Jawaani ».

Le message de Mallika a suscité plusieurs commentaires de ses amis et fans. « Un gros câlin… continue de briller », a commenté la chanteuse Asees Kaur. La réalisatrice Tahira Kashyap a commenté un emoji en forme de cœur rouge sur sa publication.

Pour les inconnus, la mère de Mallika, Padmavati Dua, était l’épouse du journaliste chevronné Vinod Dua. Elle était l’une des meilleures radiologues. Pendant ce temps, sur le front du travail, Mallika a été vue pour la dernière fois en train de chatouiller l’os drôle du public avec son passage sur ‘LOL: Hasse Toh Phasse’.